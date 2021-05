Drony i system ich kontroli tematami spotkania prezydenta Dudy z PAŻP

Drony i unikalny polski system koordynacji ich lotów, jego wpływ na bezpieczeństwo oraz przełożenie na gospodarkę – były głównymi tematami spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jak podkreśliła PAŻP, spotkanie odbyło się w poniedziałek na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciele Agencji zaprezentowali m.in. system PansaUTM - jak podkreśla PAŻP - pierwsze w Europie i wciąż jedyne wdrożone operacyjnie rozwiązanie, dzięki któremu możliwa jest bezpieczna integracja lotów lotnictwa załogowego z dronami.

Agencja przypomniała, że bezzałogowe statki powietrzne to obecnie najszybciej rozwijająca się część światowego lotnictwa. Według danych PAŻP, w 2020 r. liczba lotów dronów poza zasięgiem operatora wzrosła w Polsce o 277 proc., zaś liczba lotów w zasięgu operatora o 837 proc.

Jednak, jak zwraca uwagę PAŻP, drony muszą dzielić przestrzeń powietrzną z lotnictwem załogowym, a zasadnicze znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa ma optymalizacja zarządzania.

System PansaUTM obejmuje przestrzeń w całej Polsce od poziomu ziemi do wysokości ok. 3 km. Umożliwia on koordynację lotów dronów bezpośrednio z kontrolerami ruchu lotniczego, którzy za jego pośrednictwem mogą wydawać zezwolenia i warunki lotu dronem.

System integruje wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej: służby ruchu lotniczego i operatorów dronów, wojsko, władzę lotniczą i samorządy.

Według PAŻP, od uruchomienia systemu zarejestrowano w nim więcej lotów dronów niż załogowych lotów tzw. małego lotnictwa. "Od połowy kwietnia do końca grudnia 2020 r., odbyło się ponad 300 tys. lotów dronami w porównaniu do 260 tys. lotów małego lotnictwa" - zaznaczył prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

Jak dodał, system jest doceniany na świecie, zdobył m.in. nagrodę główną ATM Awards 2020, a także pierwsze miejsce w kategorii "Projekty ANSP UTM".

Jak zaznaczyła Agencja, dalszy rozwój PANSA UTM oraz innych rozwiązań dronowych zapewniających Polsce pozycję europejskiego lidera w obszarze bezzałogowych statków powietrznych będzie możliwy dzięki funduszom na mobilność bezzałogową zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. To ponad 740 mln zł, które zostaną przeznaczone między innymi na budowę infrastruktury do zarządzania ruchem dronów, rozbudowę i wyposażenie centrów kompetencji, a także wsparcie użytkowników końcowych.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma zająć się koordynacją realizacji trzech kluczowych projektów z obszaru +mobilności dronowej+ wskazanych w KPO. Wysokość środków, która trafi do Agencji może sięgnąć ponad pół miliarda zł" - podkreślił prezes Janiszewski.

Jak przypomniała PAŻP, Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że wartość polskiego rynku dronów cywilnych w ciągu najbliższych 5 lat będzie na poziomie 3,26 mld zł, a wartość wpływu integracji dronów do gospodarki w tym samym czasie sięgnie 576 mld zł.

