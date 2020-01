Drony pomogą monitorować sieć rurociągów naftowych

Zabezpieczanie infrastruktury oraz inspekcje w przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem – to jedne z zadań, które będą realizowały drony kupione przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) - poinformował PERN w czwartkowym komunikacie.

"Operatorzy infrastruktury tacy jak PERN muszą nieustannie podnosić poziom zdolności do reagowania na sytuacje, które mogą prowadzić do wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Zakupione urządzenia pomogą nam sprawniej identyfikować tego typu zdarzenia" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Paszkiewicz, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i BHP w PERN.

Spółka informuje, że pod koniec ubiegłego roku bezzałogowe statki powietrzne PERN zostały zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a pracownicy spółki uzyskali niezbędne świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pozwalają one na wykonywanie lotów dronem zarówno w zasięgu wzroku, jak i poza nim.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.