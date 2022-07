Drożejący dolar dusi warszawską giełdę

We wtorek (5 lipca) jeden dolar jest wyceniany na 4,61 zł, po 8-groszowej zwyżce kursu w godzinach porannych. Amerykańska waluta jest blisko tegorocznych maksimów, co szkodzi warszawskiej giełdzie.

Mocny dolar powoduje, że kapitał inwestycyjny kieruje się w jego stronę, na czym cierpią między innymi rynki wschodzące, w tym GPW.

We wtorek jeden dolar kosztuje 4,61, do tegorocznych maksimów z początku marca (4,62) brakuje już bardzo niewiele.

Złoty osłabia się także do euro, do poziomu 4,73 zł za jedno euro. W przypadku tej pary do tegorocznych maksimów brakuje jednak więcej (na początku marca kurs EUR/PLN ustanowił historyczny rekord, przekraczając pułap 5 zł za jedno euro).

Słaby złoty nie pomaga warszawskiej giełdzie, na której aktywność i tak jest iście wakacyjna. We wtorek wszystkie główne warszawskie indeksy zniżkują po około 0,7-0,8 proc.

Po początkowym odreagowaniu na bankach nie ma już śladu - kursy największych przedstawicieli sektora około godz. 11.30 znajdują się w okolicach poziomów odniesienia.

