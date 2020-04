Druga emisja obligacji PFR - w przyszłym tygodniu

Druga emisja obligacji, z której finansowany ma być program wsparcia dla firm poszkodowanych przez pandemię, będzie już w przyszłym tygodniu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartłomiej Pawlak.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował w poniedziałek 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 16,3 mld zł. To pierwsza z kilku emisji, których celem jest pozyskanie ok. 100 mld zł na realizację rządowego programu Tarcza Finansowa" PFR.

Wiceprezes podkreślił, że kwota ze sprzedaży pierwszej emisji obligacji była większa niż zakładano (10-15 mld zł), co jest bardzo dobrą prognozą jeśli chodzi o realizację programu. Dodał, że pieniądze te trafią na konta firm "tak szybko, jak to będzie możliwe".

"Emisja była dla nas swoistego rodzaju testem, ponieważ PFR debiutował jako emitent, a poza tym proces przygotowania tej operacji był bardzo krótki" - przyznał Pawlak. Wskazał, że pierwsze rozmowy z PKO BP i Pekao SA, czyli partnerami emisji, odbyły się niespełna trzy tygodnie temu.

Wskazał, że druga emisja obligacji odbędzie się w przyszłym tygodniu, a "pozyskana kwota nie będzie mniejsza niż obecnie". Pytany o terminy kolejnych emisji powiedział, że odbędą się cyklicznie w ciągu ośmiu tygodni, bo - jak podkreślił - "chodzi o to, żeby zapewnić płynność finansowania programu".

Pawlak zaznaczył, że oprocentowanie obligacji PFR jest porównywalne z ceną papierów emitowanych np. przez BGK, co świadczy o tym, że Fundusz zbudował pozycję na rynku i cieszy się zaufaniem instytucji finansowych.

Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa, a ich oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 1,375 proc. Termin zapadalności ustalono na 29 marca 2024 r.

Zgodnie z komunikatem rentowność obligacji została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności, powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności, niż obligacje skarbowe.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19. W sumie ma to być 100 mld zł.

Jak informuje PFR, w ramach Tarczy Finansowej PFR do mikrofirm ma trafić 25 mld zł, do małych i średnich przedsiębiorstw 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw - 25 mld złotych. Otrzymane wsparcie pomoże firmom utrzymać płynność i stabilność finansową oraz zachować miejsca pracy w okresie poważnych zakłóceń gospodarczych.