Druga kobieta na czele PKO BP - kim jest i co musi osiągnąć?

Klamka zapadła – Iwona Duda uzyskała już zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i od kilku dni jest pełnoprawnym prezesem największego polskiego banku (od października była „jedynie” p.o. prezes, chociaż w praktyce kierowała jego pracami). Czy kobieca ręka okaże się szczęśliwa dla bankowego giganta?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Plany na przyszłość

Ryzyko polityczne

Ważny układ sił

Z jednej strony antyinflacyjne poczynania NBP – podwyżki stóp procentowych – znacząco zwiększają wyniki odsetkowe banku (przez ostatnie dwa lata banki wyliczały, ile setek milionów zysku tracą za sprawą rekordowo wysokich stóp), z drugiej - szybki wzrost oprocentowania kredytów może sprawić, że także kredytobiorcy złotowi zmierzą się z podobnym wyzwaniem, przed jakim stanęli kilka lat temu frankowicze.Możliwą konsekwencją jest pogorszenie portfela kredytowego. Bankowi menedżerowie będą się zatem w najbliższych miesiącach poruszać wąską i wyboistą ścieżką.Do tego dochodzą, rzecz jasna, megatrendy – zielona transformacja gospodarki i cyfryzacja – do których trzeba będzie na bieżąco dostosowywać zarówno wewnętrzną strukturę banku, jak i ofertę dla klientów.Iwona Duda zdaje się być świadoma tych wyzwań. Już na starcie swego urzędowania w PKO BP – jeszcze jako p.o. prezes – zapowiedziała na początku listopada prace nad nową strategią banku, zaznaczając, że nie będzie to jedynie aktualizacja poprzedniej (co w przypadku dużych firm bardzo często się zdarza), ale całkiem nowy dokument.Jak stwierdziła, nowa strategia będzie odpowiadała na wyzwania stojące przed całym systemem finansowym i uwzględni też doświadczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, czyli "jeszcze szybszy proces digitalizacji i automatyzacji pewnych procesów".Trzeba przypomnieć, że przynajmniej w tym aspekcie punkt startu ma całkiem niezły. Dla pełniącego funkcję prezesa przez 11 lata Zbigniewa Jagiełły cyfryzacja była priorytetem i wiele zrobił, by wprowadzić bank w realia nowoczesnej gospodarki. Można powiedzieć, że zastał PKO BP papierowy, a zostawił cyfrowy.,,Czy Iwona Duda zdąży zrealizować swoje zamierzenia? Teoretycznie ma na to co najmniej półtora roku – została bowiem powołana na wspólną trzyletnią kadencję zarządu banku, która trwa od lipca 2020 r. Może oczywiście – alena razie tylko teoretycznie – zostać też wybrana na następną kadencję, wszak nie ma żadnych przeszkód formalnych, by powtórzyła wyczyn Zbigniewa Jagiełły, który zasiadał w jej obecnym fotelu przez 11 lat. Praktyka wygląda jednak znacznie mniej różowo...Po pierwsze: w 2023 roku odbędą się wybory (chyba że dojdzie do wcześniejszych, co nie jest zupełnie nieprawdopodobnym scenariuszem), w trakcie których może dojść do zmiany rządzącej ekipy. A dla każdej nowej ekipy kadencje zarządów spółek Skarbu Państwa nie są czymś, do czego warto przywiązywać wagę.Po drugie: wcale nie potrzeba wyborów i zmiany władzy, by stracić (lub zyskać) stanowisko w zarządzie spółki skarbu państwa. Dość wspomnieć, że w obecnej trzyletniej kadencji zarządu Iwona Duda jest już trzecim prezesem banku.Po tym, jak wiosną ubiegłego roku zrezygnował z tej funkcji Zbigniew Jagiełło, zastąpił go na tym stanowisku Jan Emeryk Rościszewski, który jednak wytrwał w fotelu prezesa ledwie cztery miesiące.I za żadną z tych zmian – jeśli wierzyć oficjalnym komunikatom (a nie ma podstaw, by nie wierzyć) – nie stały względy merytoryczne. Nic nie wiadomo o tym, by którykolwiek z poprzedników Iwony Dudy popełnił jakieś rażące błędy merytoryczne, które mogłyby skutkować utratą stanowiska...Skąd zatem te zmiany kadrowe? Za wszystkimi (nie tylko w PKO BP) stoi niestety polityka, a zmiany kadrowe są efektem (podobnie jak w poprzednich latach) walk frakcyjnych w obozie coraz mniej zjednoczonej prawicy.PKO BP uznawany był za instytucję kontrolowaną przez środowisko premiera. Poprzedni prezes banku Zbigniew Jagiełło to bliski znajomy Mateusza Morawieckiego. Wzajemne relacje utrzymują od czasów studenckich, obaj działali również w Solidarności Walczącej – podziemnej organizacji założonej w okresie PRL-u przez ojca premiera Kornela Morawieckiego.Zapewne dlatego Jagiełło był jedynym prezesem spółki Skarbu Państwa, który przetrwał na stanowisku zmianę władzy z koalicji PO-PSL na Zjednoczoną Prawicę – zarządy wszystkich innych spółek wymieniono.O kontrolę nad PKO BP walczył jednak również szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. Już przy okazji dymisji Zbigniewa Jagiełły pojawiły się doniesienia, że była ona wówczas wymuszona przez szefa MAP. Głośno było również o naciskach na odwołanie innego bliskiego współpracownika premiera – szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa.W październiku dokonano zmian w radzie nadzorczej banku. Miejsce w radzie stracił wówczas Zbigniew Hajłasz, nominowany na to stanowisko przez ówczesnego wicepremiera Matusza Morawieckiego. Inny nominowany przez niego członek rady nadzorczej, Piotr Sadownik, złożył rezygnację.Na ich miejsce Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do rady Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego. Rada w nowym składzie odwołała w czwartek, już bez problemów, Jakuba Papierskiego, ale i jeszcze jednego członka zarządu jednoznacznie kojarzonego z Mateuszem Morawieckim – Rafała Antczaka.To wszystko sprawia, że wyzwania, przed jakimi staje Iwona Duda, są jeszcze poważniejsze. To, czy pozostanie na stanowisku, będzie bowiem zależało nie tylko od jej fachowości i menedżerskich kompetencji, ale i od politycznej pogody – bieżącego politycznego układu.To jednak wciąż – niestety – dla menedżerów spółek Skarbu Państwa ryzyko zawodowe.