Druga odsłona programu wsparcia dla firm energochłonnych czeka na zgodę Komisji Europejskiej

Polski program wsparcia dla branż energetycznych nadal czeka na zgodę Komisji Europejskiej - wynika z informacji przekazanej PAP przez resort rozwoju i technologii. Ministerstwo przekazało, że Komisja poprosiła o dodatkowe wyjaśniania ws. programu.

Na początku sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła program wsparcia dla przemysłu energochłonnego, związany z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Jak podkreślono, wsparcie miało złagodzić skutki wzrostu cen prądu i gazu, pomóc utrzymać ciągłość działania firm i zachować miejsca pracy. Resort rozwoju i technologii informował, że budżet tegorocznej odsłony programu został ustalony na 5,5 mld zł, a w sierpniu planowano start naboru wniosków. Podobny program skierowany dla branż energochłonnych funkcjonował w 2022 r.

MRiT w odpowiedzi na pytania PAP ws. programu dotyczące m.in. tego kiedy ruszy nabór programu, przypomniało że warunkiem uruchomienia programu jest zatwierdzenie go jako zgodnego z zasadami pomocy publicznej przez Komisję Europejską. "Na ostatnim etapie tej procedury, Komisja poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia części zasad programu" - przekazało ministerstwo zapewniając jednocześnie, że jest w stałym kontakcie z Komisją.

Resort podkreślił, że program zostanie opublikowany i uruchomiony po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji. "Nabór będzie trwał, zgodnie z zapowiedziami, 14 dni. Szczegóły programu przedstawione na stronie MRiT, są nadal aktualne. Terminy zostaną zaktualizowane po zatwierdzeniu programu przez Komisję" - podsumowano.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informowało w sierpniu, że nowej odsłonie programu wsparcia rozszerzono grono firm, które będą mogły ubiegać się o pomoc. To wszystkie firmy energochłonne z sekcji B i C PKD. Chodzi o przedsiębiorstwa z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Dodawano, że do udziału w programie uprawnionych będzie ok. 3 tys. firm.

Tak jak w 2022 roku operatorem ma być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i to do niego trzeba będzie kierować wnioski o wsparcie (elektroniczne wnioski).

Przedsiębiorcy z sektora energochłonnego będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Resort wyjaśnił, że pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach - za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji. Z kolei pomoc zwiększona będzie wypłacana w formie zaliczki za cały 2023 r.

Ministerstwo informowało, że w przypadku pomocy podstawowej, do jej uzyskania uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3 proc. wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełnią dodatkowe warunki. Po pierwsze jest to prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Po drugie jest to odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r. Po trzecie, wnioskodawca będzie musiał do końca pierwszego kwartału 2024 r. przedstawić plan zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy.

W 2022 r. w ramach programu wsparcia dla branż energochłonnych pomoc w wysokości ponad 2,3 mld zł trafiła do 195 firm.

