Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Agenda, plan transmisji

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie poświęcony przede wszystkim dyskusjom o zmianach. Wiodącymi wątkami będą: transformacja branży elektroeneregtycznej związana z polityką klimatyczną oraz cyfrowa transformacja calej gospodarki, dla której impulsem okazała się pandemia kornawirusa. Przedstawiamy szczegółową agendę oraz plan transmisji online poszczególnych debat.

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywa się w szczególnym momencie nie tylko ze względu na pandemie koronawirusa i wywołany nią głęboki kryzys gospodarczy, ale także ze względu na to, że megatrendy które wytyczały kierunki rozwoju gospodarczego w ostatnich latach przybrały na sile, a zmiany przez nie wywołane są coraz szybsze.



Najważniejszym – szczególnie odczuwanym w Polsce – megatrendem, jest transformacja energetyki – odejście od źródeł węglowych (a ostatnio także coraz częściej w tym kontekście mowa o wszelkich paliwach kopalnych) i rozwój odnawialnych źródeł energii. Nowym impulsem w tym kierunku jest najnowszy projekt Unii Europejskiej – Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej na kontynencie.



Dyskusja o Europejskim Zielonym Ładzie rozpoczęła się już pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ale impreza ta ma to do siebie, że tematy omawiane są wnikliwie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.



Osiągnięcie neutralności klimatycznej oznacza transformację całej gospodarki, co może okazać się bardzo bolesne dla niektórych branż i kosztowne dla gospodarki jako całości. Właśnie konsekwencjom tej transformacji będą poświęcone sesje drugiego dnia kongresu: „Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja” oraz „Green Deal – analiza i praktyka”. Jeszcze dokładniejsze spojrzenie na ten problem przedstawią uczestnicy sesji „Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie”, gdzie paneliści będą dyskutowali o jak najefektywniejszym wykorzystaniu terenów poprzemysłowych.



Konsekwencje tego megatrendu dla branży elektroenergetycznej poznamy podczas sesji „Energetyka, klimat, transformacja”. Przy dyskusjach o transformacji tej branży nie sposób nie poruszyć tematyki OZE – będą jej poświęcone panele „Energia z wiatru”, „Offshore – wiatr od morza” a także – może nieco wybiegając w nieodległą przyszłość - „Era wodoru”.

Szczegółowy wykaz transmisji online poszczególnych sesji

Data Godzina Nazwa sesji 2020-09-03 09:30 Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja 2020-09-03 09:30 Rynek budowlany w nowych realiach 2020-09-03 09:30 Offshore – wiatr od morza 2020-09-03 09:30 Strategia transportowa dla Polski 2020-09-03 09:30 Protekcjonizm, patriotyzm, rynek 2020-09-03 09:30 Chmura w biznesie, biznes w chmurze 2020-09-03 09:30 Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat (ETSD) 2020-09-03 09:30 Miasto i świat 2020-09-03 11:30 Centralny Port Komunikacyjny 2020-09-03 11:30 Prezentacje 18 finalistów konkursu organizowanego w ramach European Tech 2020-09-03 11:30 Era wodoru 2020-09-03 11:30 Biznes w czasach pandemii 2020-09-03 11:30 5G – Czas na cyfrowe autostrady / Internet rzeczy 2020-09-03 11:30 Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce 2020-09-03 11:30 Energetyka, klimat, transformacja 2020-09-03 11:30 Gospodarka, ludzie, technologie – rozmowy EEC 2020-09-03 13:30 Green Deal – analiza i praktyka 2020-09-03 13:30 Prezentacje 18 finalistów konkursu organizowanego w ramach European Tech 2020-09-03 13:30 Logistyka dziś i jutro / Nowe perspektywy dla polskich portów morskich 2020-09-03 13:30 Wyzwania rynku pracy 2020-09-03 13:30 Elektromobilność 2020-09-03 13:30 E-commerce i technologie 2020-09-03 13:30 Sztuczna inteligencja 2020-09-03 13:30 Gospodarka, ludzie, technologie – rozmowy EEC. Legaltech 2020-09-03 15:00 Wydarzenie towarzyszące - Uroczystość wręczenia tytułów „Promotor Polski” 2020-09-03 15:30 Marketing w cyfrowym świecie 2020-09-03 15:30 Zmiany w podatkach / Digital Tax 2020-09-03 15:30 Hutnictwo w Polsce i w Europie / Nowe Prawo zamówień publicznych 2020-09-03 15:30 Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie 2020-09-03 15:30 Energia z wiatru 2020-09-03 15:30 Cyberbezpieczeństwo 2020-09-03 15:30 Start-upy i inwestorzy 2020-09-03 15:30 Gospodarka, ludzie, technologie – rozmowy EEC 2020-09-03 19:30 Gala wieczorna z wręczeniem nagród dla najlepszych start-upów konkursu Start-up Challenge 2020

Panel „” ukaże nam jak bardzo złożony jest dzisiejszy świat gospodarki – rozwój elektrycznych aut to bowiem trend, który określi nie tylko kształt rynku motoryzacyjnego, ale i branży energetycznej.Drugim megatrendem jaki zmienia gospodarkę w ostatnich latach jest cyfryzacja. Do rozwoju tych przekształceń przyczyniła się – paradoksalnie – pandemia, zwiększając m.in. zakres pracy zdalnej, ale i handel w interencie. Temu zjawisku będą poświęcone panele”. O tym, jak się dobrze sprzedać w wirtualnym świecie, dowiemy się z dyskusji podczas paneluCyfryzacja to nie tylko zmiana sposobu działania biznesowego, ale również i zupełnie nowe narzędzia. Bez ich znajomości biznesowy sukces w najbliższych latach może okazać się niemożliwy. Kilka sesji drugiego dnia EKG pozwoli zapoznać się z nimi i – przynajmniej z grubsza – poznać silne i słabe strony każdego z nich, a co najważniejsze – w jaki sposób przemodelować swój biznes, by ich wykorzystanie było jak najefektywniejsze. Każdy zainteresowany tą tematyką, drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego znajdzie coś dla siebie. Będzie miał do wyboru takie sesje jakTransformacja cyfrowa gospodarki niesie ze sobą zupełnie nowe szanse, ale i spore nowe zagrożenia. Kradzieże wrażliwych danych firmy, internetowe oszustwa, czy też np. ataki blokujące np. stronę e-sklepu, to nieznane jeszcze kilka lat temu wyzwania, z którymi dziś musi się mierzyć każdy przedsiębiorca prowadzący biznes w sieci. Na EKG nie mogło zatem zabraknąć panelu poświęconegoCyfrowy biznes wymaga zupełnie nowych regulacji prawnych – w tym podatkowych. O tym jakie są pomysły na podatek cyfrowy uczestnicy EKG dowiedzą się podczas panelu „. Będzie też mowa o podatkach tradycyjnych a także regulacjach prawnych ważnych dla biznesu podczas paneliKwestie prawne – ale i nowych technologii będą obecne również podczas sesji „Ważnym wątkiem drugiego dnia katowickiego spotkania będzie również transport i logistyka. Panel „” pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak zagęścić rodzime sieci dróg i kolei i jak najefektywniej wkomponować je w transeuropejskie szlaki. Ważnym elementem tego systemu transportowego będzie, któremu – także drugiego dnia EKG - będzie dedykowana odrębna sesja. Transport jednak to nie tylko drogi i koleje, ale również transport morski. Podczas panelujego uczestnicy zastanowią się, co zrobić, by niewątpliwy sukces polskich portów w ostatnich latach trwał przez następne dekady. O wyzwaniach dla całej szeroko pojętej branży transportowej będziemy rozmawiać podczas paneluNie zabraknie również „gorących”, bieżących odniesień do sytuacji gospodarczej i jej obecnych uwarunkowań. Sesjaz pewnością zainteresuje przedstawicieli wszystkich branż. Podobnie, jak dyskusja o ewentualnej zmianie filozofii biznesu podczas paneluJak zwykle na EKG odbędą się panele dedykowane nieco wężej – poszczególnym branżom. Należą do nichDzisiaj Międzynarodowe Centrum Kongresowe żyje EKG, ale pamiętajmy, że w tym pięknym gmachu odbywają się też inne imprezy o skali globalnej. Panel „będzie niejako wprowadzeniem do XI Światowego Forum Miejskiego ONZ, które odbędzie się tu za dwa lata.Spojrzeniem w przyszłość, chociaż w nieco innym kontekście będzie sesja „. Drogą do tego nowego świata są oczywiście innowacje i ta tematyka również będzie na kongresowych panelach poruszana, będziemy dyskutowali, jak kształtować innowacyjne środowisko -m.in. podczas sesjiRównolegle do Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie się zresztą odbywała impreza, a drugiego dnia Kongresu odbędzie się prezentacja 18 finalistów konkursu organizowanego w ramach European Start-up Days „Start-up Challenge” w 6 kategoriach konkursowych.Więcej o imprezie na stronie wydarzenia: https://www.estartupdays.eu/ Kongresowym debatom będą też towarzyszył warsztaty. W czwartek będzie można wziąć udział w dwóch takich eventach -Podobnie jak pierwszego dnia będą miały miejsce wywiady na otwartej scenie – z decydentami, menedżerami, ludźmi nauki i biznesu w ramach cykluMiędzy dyskusjami odbędzie się również uroczystość wręczenia tytułówa wieczorem gala z wręczeniem nagród dla najlepszych start-upów konkursu