Dubaj: Piechowiak: o branży technologicznej i spożywczej na Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym

Prezentacja polskich osiągnięć m.in. w branży technologicznej i rolno-spożywczej oraz nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi z Afryki to niektóre z celów Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego w Dubaju - powiedział wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak.

Odbywające się w poniedziałek Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze towarzyszy Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządów, instytucji, biznesu z Polski i krajów Afryki.

"Spotykamy się na forum, żeby rozmawiać o współpracy gospodarczej między Polską a Afryką. Uważamy, że Afryka ma wielki potencjał. A my, jako Polska, mamy olbrzymi potencjał, który moglibyśmy zaoferować Afryce" - powiedział podczas jednego z paneli forum wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Dodał, że forum zgromadziło przedstawicieli z 21 państw afrykańskich, m.in. Nigerii, RPA - prawie 250 osób.

W ocenie wiceministra Polska jest stabilnym krajem gospodarczym, który postrzega Afrykę jako rynek perspektywiczny. "Mamy wiele środków, z których może skorzystać Afryka i jest wiele rzeczy, które Polska może z Afryki sprowadzić" - tłumaczył. Wskazał na współpracę w takich branżach, jak m.in.: rolno-spożywcza, elektromaszynowa, farmaceutyczna, energetyczna. Podkreślił, że Polska jest obecna na rynkach Maroka, Algierii.

"Gdzieś na poziomie 200 mld dol. szacujemy polski potencjał eksportowy do Afryki" - wskazał wiceminister. Przyznał, że "to jest sześciokrotnie więcej niż obecnie, bo dzisiaj ten wynik finansowy wymiany handlowej jest w naszej ocenie stosunkowo mały".

"Nikt nie myślał, że spotkamy się na forum polsko-afrykańskim podczas wojny na Ukrainie. To rodzi oczywiście określone konsekwencje, ale też pewne nadzieje, dlatego, że rynki afrykańskie są również takimi, gdzie możemy tam właśnie pewne rzeczy kupowć" - powiedział Piechowiak. Dodał, że w ramach rozmów na szczeblu rządowym z przedstawicielami m.in. Nigerii będą poruszane kwestie dotyczące energetyki, a także bezpieczeństwa żywności Afryki.

Uczestniczący w forum wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Kołakowski zapewnił, że Polska jest bezpieczna pod względem żywnościowym. "Nasza żywność jest jedną z najsmaczniejszych na świecie i jest poszukiwana" - powiedział. Przypomniał, że w 2021 r. Polska wyeksportowała towary rolne na kwotę ponad 40 mld.

"Obecna sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie pokazuje, jak nasze państwo jest przygotowane do zabezpieczenia żywnościowego Polaków i uciekających do nas Ukraińców z powodu rosyjskiej agresji. Jesteśmy przygotowani na to, żeby wyżywić Polaków i gości z Ukrainy" - zapewnił Kołakowski.

W ocenie wiceministra wojna na Ukrainie spowoduje zmiany na rynkach światowych, m.in. jeśli chodzi o kierunki eksportu produktów rolnych - zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. "W tym kontekście jesteśmy przygotowani do współpracy z państwami afrykańskimi" - zapewnił.

Nigeryjski minister rozwoju górnictwa i stali Olamilekan Adegbite wskazał, że na forum przybyła duża reprezentacja Nigerii, co odzwierciedla "chęć do nawiązania relacji gospodarczych z Polską".

"Dojrzeliśmy już do zrozumienia tego, że nie chcemy już prowadzić tylko jednostronnej wymiany handlowej, nie chcemy tyko eksportować surowcówów naturalnych. Zapraszamy partnerów polskich do Nigerii, do przyjrzenia się przetwórstwu żywności, bo dysponujemy w tej branży wieloma podmiotami" - powiedział podczas panelu.

Jak dodał Olamilekan Adegbite, chodzi o produkty spożywcze, owoce, którymi można handlować w sposób korzystny dla obu stron. "W sektorze rolnictwa jest wiele możliwości do współpracy" - podkreślił.

Zdaniem nigeryjskiego ministra paliwa kopalne przechodzą "bardzo gwałtowną transformację na świecie". "Ale kiedy mówimy o paliwach kopalnych i o OZE, to oczywiście energię można pozyskiwać z surowców mineralnych. Mamy też minerały, metale, nikiel, miedź itd. Dysponujemy tymi złożami w całym kraju, i inwestorzy przyjeżdżają do Nigerii, żeby je wydobywać, tworzą firmy. Ale nie chcemy, żeby podmioty zagraniczne przyjeżdżały do Nigerii i tylko wykopywały ten surowiec i go wywoziły. Chcemy, żeby np. tworzyli w Nigerii zakłady przetwórcze i z litu np. produkowano akumulatory" - tłumaczył.

Jak dodał, są inne branże, które się rozwijają, m.in. ruda żelaza. "Zapraszamy inwestorów do Nigerii, żeby podejmowali aktywny udział także w branży wydobywczej" - dodał.

Jacques Mukwende z Komisji Unii Afrykańskiej (AUC) wskazał na współpracę z Polską także w dziedzinie zdrowia i transformacji cyfrowej.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że COVID i wojna na Ukrainie stały się wyzwaniami dla Europy i Afryki. "Afryka jest kontynentem, który odgrywa ogromną rolę w łańcuchu dostaw, szczególnie jeśli chodzi o produkcję żywności" - wskazał.

Jak dodała, Afryka jest kontynentem powiązanym z Ukrainą i Rosją. Zdaniem szefowej BGK "nadszedł czas, żeby zdecydować, jak znaleźć nowe szanse oparte na naszych relacjach i nowe kierunki, modele biznesowe, po to, aby zreorganizować naszą gospodarkę".

Podczas forum przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu prezentują potencjał inwestycyjny Polski.

Z Dubaju Aneta Oksiuta

