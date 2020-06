Duda: amerykańskie inwestycje w Polsce wynikają z bardzo skutecznej polityki

Amerykańskie inwestycje w Polsce wynikają z bardzo skutecznej polityki, jaką razem prowadzimy, a która zwiększa poczucie bezpiecznego inwestowania w naszym kraju - powiedział w środę w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do inwestycji w Polsce firm Google i Microsoft.

"Miesiąc temu amerykańska, wielka światowa firma Microsoft ogłosiła inwestycje w Polsce - 1 mld dolarów w nowoczesne centrum przetwarzania danych. Dzisiaj oficjalnie firma Google opublikowała informację, że będzie także inwestowała w centrum nowoczesnych technologii w Polsce. Również technologii informatycznych i że to będzie jeszcze większa inwestycja, niż inwestycja firmy Microsoft" - powiedział na konferencji prasowej prezydent Duda po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Microsoft i Google, jako partnerzy Chmury Krajowej, zadeklarowali łącznie 3 mld dolarów inwestycji w Polsce w najbliższych latach.

"Nie mam wątpliwości, że te amerykańskie inwestycje i ten dodatkowy impuls inwestycyjny, które mają w tej chwili amerykańskie firmy, wynika z bardzo skutecznej polityki, którą razem prowadzimy, a która zwiększa poczucie bezpieczeństwa i w Polsce obywateli i zwiększa poczucie bezpiecznego inwestowania w naszym kraju, za co ogromnie dziękuję, bo to - rzecz jasna - oznacza nowe miejsca pracy w bardzo nowoczesnej gałęzi jaką są technologie informatyczne" - powiedział Duda.

Jak mówił polski prezydent, w Polsce jest "duża ilość świetnie przygotowanych do tego młodych informatyków, także młodych informatyków-inżynierów".

"I z całą pewnością jesteśmy w stanie podołać tutaj pod względem intelektualnym najpoważniejszym wyzwaniom. Jestem przekonany, że te inwestycje będą z pożytkiem i dla Stanów Zjednoczonych i dla ich firm, a także i dla Polski poprzez miejsca pracy, poprzez zdobywanie doświadczeń przede wszystkim przez młodych ludzi, przez młodych inżynierów" - wskazywał Duda.

Z kolei Microsoft podpisał w maju z Operatorem Chmury Krajowej porozumienie, dzięki któremu w Polsce powstanie regionalny hub technologiczny, czyli pierwszy region przetwarzania danych tej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja ma być warta miliard dolarów.

Adam Marciniak, członek zarządu PKO BP i przewodniczący Rady Nadzorczej Operatora Chmury Krajowej (OChK) powiedział w środę w rozmowie z PAP, że partnerstwo poprzez Chmurę Krajową z Google i Microsoftem poskutkowało dużymi inwestycjami na polskim rynku. "Mamy konkretną infrastrukturę, bo i Microsoft, i Google wybudują swoje data centre i tzw. regiony cyfrowe w okolicach Warszawy. To będą pierwsze takie ekosystemy cyfrowe w Europie Środkowo-Wschodniej" - zaznaczył.

Dodał, że w konsekwencji idą za tym konkretne inwestycje - w szkolenia, zatrudnianie pracowników. "Np. Google deklaruje zatrudnienie kilku tysięcy pracowników" - powiedział Marciniak. Kolejna korzyść to, jak wskazał, tzw. zespoły transformacyjne, które wspierają budowanie kompetencji u klientów.

Te inwestycje, tłumaczył Marciniak, mają doprowadzić do tego, że polski przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z technologii dostępnej na świecie w bardzo prosty sposób, w atrakcyjnej cenie. "Będzie miał przy tym wsparcie kompetencyjne dużych graczy. Dzięki temu może stać się konkurencyjny na rynku światowym w sferze najbardziej lukratywnej, czyli cyfrowej" - dodał.

Z kolei w ramach kontraktów zawartych z Microsoft mają być realizowane inwestycje związane z rozwojem Chmury Krajowej. Np. wsparcie tzw. wyjścia do rynku. "To finansowanie różnego rodzaju tzw. proof of concept, czyli małych projektów. Ich celem jest potwierdzenie zasadności wyboru przez klienta rozwiązań chmurowych i poszukania wartości biznesowej" - zaznaczył Marciniak.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys napisał w środę na Twitterze, że Polska staje się hubem cyfrowym Europy; Microsoft i Google jako partnerzy Chmury Krajowej zadeklarowali łącznie 3 mld dolarów inwestycji w Polsce w najbliższych latach.

Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, odniósł się w środę na konferencji prasowej do inwestycji firm Microsoft i Google. Jak mówi, ta ostatnia ma zainwestować "blisko 2 mld zł, tworząc w Polsce 3 tysiące świetnie płatnych miejsc pracy w bardzo nowoczesnym sektorze IT".

Informację o inwestycji Google w Polsce, której wartość może sięgać 1,5-2 mld dolarów podał w środę "Puls Biznesu". Według gazety jej rozruch planowany jest na początek 2021 r.

Chmura Krajowa powstała z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju w lutym 2019 roku. Obok usług chmurowych, świadczy też m.in. usługi doradcze związane z procesem transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.