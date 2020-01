Duda: chcemy przekształcać nasz sektor energetyczny, ale w sposób zrównoważony

Chcemy chronić klimat i przekształcać nasz sektor energetyczny, ale chcemy, by wszytko to odbywało się w sposób zrównoważony, aby nie dochodziło do wstrząsów, gwałtownych podwyżek cen energii – mówił w środę w szwajcarskim Davos prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że miał bardzo ciekawe spotkanie z szefem Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatihem Birolem.

"Dyskutowaliśmy na temat zmian w polityce energetycznej w Polsce, rozmawialiśmy rzecz jasna nt. ochrony klimatu, ale co mnie bardzo ucieszyło, pan przewodniczący akcentował bardzo mocno, że rzeczywiście w takich krajach jak nasz konieczna jest realizacja zmian w zakresie funkcjonowania energetyki zgodnie z zaproponowaną przez nas ponad rok temu ideą Just Transition, czyli Sprawiedliwej Transformacji" - powiedział prezydent.

"Chcemy chronić klimat, chcemy działać w tym kierunku, chcemy przekształcać nasz sektor energetyczny, ale chcemy czynić to w taki sposób, aby nie szkodzić pracownikom, aby nie szkodzić rodzinie, aby nie szkodzić ludziom prowadzącym działalność gospodarczą. Aby wszystko to się odbywało w sposób spokojny, zrównoważony, tak żeby nie dochodziło do wstrząsów, gwałtownych podwyżek cen energii i wszystkiego tego, co nie jest korzystne dla rozwoju gospodarczego" - podkreślił Duda.