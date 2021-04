Duda: chcemy uwzględnić potrzeby firm, dotkniętych pandemią

Chcemy otwarcie rozmawiać o problemach i uwzględnić potrzeby firm dotkniętych przez obostrzenia - mówił prezydent Andrzej Duda we wtorek podczas spotkania z przedstawicielami branż zamkniętych w związku z pandemią koronawirusa.

Prezydent podkreślił, że zachorowania mogą znów gwałtownie wzrosnąć, jeśli ten proces będzie realizowany nieostrożnie.

"To musi być proces realizowany powoli, rzeczywiście tak jak ostatnio proponuje się, z uwzględnieniem warunków regionalnych, epidemicznych panujących w danym momencie. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy ten proces rozpocząć i powinniśmy go rozpocząć w miarę jak najszybciej. Będziemy o tym rozmawiali, to mam nadzieję przełoży się też na decyzje podejmowane w najbliższym czasie przez rząd" - powiedział.

"Nie wiem, czy życie po koronawirusie będzie jeszcze takie jak przed koronawirusem, ale umówmy się, że rozmawiamy przynajmniej o próbie powrotu do czegoś, co nazywamy normalnością. Będę wdzięczny za wszystkie głosy, które w dzisiejszej dyskusji padną" - powiedział, zaznaczając, że najważniejsze jest wysłuchanie głosów firm, "które niosą na sobie na co dzień ten ciężar", aby uwzględnić ich potrzeby.

