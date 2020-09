Duda: cieszę się ze zdroworozsądkowego porozumienia w górnictwie

Cieszę się, że takie zdroworozsądkowe porozumienie jest zawierane, ponieważ to jest ważne, aby postulaty pracowników były w tym wszystkim uwzględniane - ocenił w piątek porozumienie rządu z górnikami w sprawie transformacji branży prezydent Andrzej Duda.

Powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały w piątek porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r. Do tego czasu górnictwo ma być subsydiowane przez państwo.

"Cieszę się, że takie zdroworozsądkowe porozumienie jest zawierane, ponieważ to jest ważne, aby postulaty pracowników były w tym wszystkim uwzględniane" - podkreślił prezydent w TVP Info.

Zdaniem Dudy, dążenia do zeroemisyjności "nie da się zrealizować z dnia na dzień". "To musi być realizowane tak, żeby ludzie mieli pracę, rodziny mogły normalnie żyć, żeby były zapewnione normalne warunki społeczeństwu" - zaznaczył.

"Przed wyjazdem do Włoch rozmawiałem długo z przewodniczącym NSZZ +Solidarność+ Piotrem Dudą i mieliśmy taką konkluzję, że musimy realizować politykę klimatyczną na zasadzie +Just Transition+, czyli takiej transformacji, która z jednej strony będzie zmierzała do tego, żebyśmy mieli jak najwięcej zielonej energii i żeby w miarę możliwości równoważyć pochłanianiem i obniżaniem emisji ten bilans dwutlenku węgla do atmosfery" - mówił prezydent.