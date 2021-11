Duda o Nagrodach Gospodarczych Prezydenta RP: wszystkie nominowane firmy znakomicie reprezentują Polskę (aktualizacja)

Wszystkie nominowane podmioty to firmy świetne, mają wspaniałe zarządy i znakomicie reprezentują Polskę na zagranicznych rynkach – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości rozdania Nagród Gospodarczych Prezydenta RP.

Uroczysta gala odbyła się w czwartek w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w trakcie kolejnej odsłony szóstej edycji Kongresu 590.

Prezydent, nawiązując do miejsca odbywania się uroczystości, wyraził satysfakcję, że mógł wręczyć nagrody w Rzeszowie, mimo trudności jakie wynikają z pandemii. Zaznaczył też, że przyznane nagrody były w części powiązane z sytuacją "walki z koronawirusem".

"Cieszę się, że spotykamy się na Podkarpaciu, które, z punktu widzenia realizowanej przeze mnie od 6 lat misji, jest bardzo ważne" - mówił Duda.

Prezydent wyjaśnił, że ta część Polski przez lata była traktowana niesprawiedliwie - tu nie inwestowano, brakowało miejsc pracy, brakowało dróg i dynamicznego rozwoju.

"Cieszę się ogromnie, że dzisiaj Podkarpacie się rozwija, że dzisiaj na Podkarpaciu jest wiele tak pięknych obiektów. Podkarpacie jest wpisane również w wielki projekt Trójmorza, który realizowany jest dla rozwoju naszego kraju, ale wspólnie z naszymi sąsiadami i sojusznikami, także dla rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej" - przypomniał.

Prezydent w swoim wystąpieniu zaznaczył również, że budowana we wschodniej części Polski droga Via Carpatia, to "droga symbol", która połączy granicę polsko-litewską z Morzem Czarnym i Adriatykiem. "Będzie ona tą wielką arterią zasilającą nie tylko tę część Polski, ale będzie ważna dla 112 milionów ludzi, bo taka jest liczba mieszkańców państw Trójmorza w sumie" - powiedział.

Prezydent podkreślił, że nagrodzony indywidualną nagrodą gospodarczą prezes firmy Pronar Sergiusz Martyniuk to przykład, że nawet na terenie trudnym, gdzie, jak mówił Duda, jeszcze niedawno nie było dojazdu, można było rozwinąć wspaniałą działalność. "Było to możliwe dzięki pracowitości i pomysłowości mieszkających tam ludzi. Firma jest rozpoznawalna niemal na całym świecie" - dodał.

Prezydent podziękował wszystkim nominowanym firmom za "piękne działanie, zwłaszcza w tych trudnych czasach".

Przypomniał także, że w każdej kategorii jury przedstawia do nagrody trzy firmy, z których on wybiera laureata. Jak zaznaczył, wybór jest trudny, a decydują detale.

Prezydent powiedział także, że obecnie sytuacja gospodarcza nie jest łatwa, ale wyraził nadzieję, że "przebrniemy pandemię koronawirusa".

Zauważył również, że pandemia jest w ostatnim czasie coraz bardziej obecna. "Dlatego mam nadzieję, że coraz więcej ludzi w naszym kraju będzie się dobrowolnie decydowało, aby się zaszczepić, żebyśmy w coraz mniejszym stopniu byli dotknięci pandemią koronawirusa" - mówił Duda.

Prezydent wyraził też nadzieję, że po tym, jak pandemia będzie gasła, będzie nagradzał firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do uratowania polskiej gospodarki.

"Firmy, które przyczyniły się do tego, aby (kod kreskowy) 590 coraz częściej widziane było na świecie. Życzę sobie, aby polskie firmy rosły w siły, a za nimi rosła w siłę polska gospodarka. Głęboko wierzę, że nam się to uda" - powiedział prezydent.

W trakcie uroczystości odczytany został również list wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS podkreślił, że wszystkim uczestnikom i partnerom Kongresu 590 "przyświeca wspólny cel - wykucia lepszej przyszłości dla naszej ojczyzny".

"Jednoczy nas wspólne dążenie do tego, żeby Polska i Polacy jak najszybciej mogli się cieszyć takim poziomem i taką jakością życia, jakich kosztują mieszkańcy zamożnych krajów Europy" - napisał wicepremier w liście.

Kaczyński podkreślił, że osiągnięcie tego celu jest możliwe, ale "wymaga wyjątkowych działań i szczególnego namysłu".

"Musimy być doskonale przygotowani koncepcyjnie, by móc sprostać wyzwaniom, które przed nami stoją. Do tego potrzebna jest nieustająca, jak najszersza debata na temat tego, jak najskuteczniej omijać niebezpieczeństwa i przeszkody oraz jak optymalnie wykorzystać otwierające się przed nami szanse rozwojowe" - zaznaczył prezes PiS.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane dla przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach głównych oraz dwóch dodatkowych.

W tym roku była to XIX edycja tych nagród.

W kategorii lider małych i średnich przedsiębiorstw zwyciężyła firma meblowa Nawrocki. Z kolei w kategorii narodowy sukces nagrodę otrzymała Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.

W Rzeszowie laureatem została również KGHM Polska Miedź, która zwyciężyła w kategorii międzynarodowy sukces. Inny polski gigant PKN Orlen zwyciężył natomiast w kategorii odpowiedzialny biznes.

W kategorii firma rodzinna nagrodę otrzymała firma AMZ-KUTNO, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów specjalnych do samochodów użytkowych, m.in. karetek.

Dwie dodatkowe kategorie to badania+rozwój oraz STARTUP_PL. W pierwszej w tym roku nagrodę otrzymał Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. W drugiej zwyciężyła firma Sunroof Technology, która oferuje swoje usługi oraz produkty w branżach: energetyki odnawialnej, budowlanej oraz usług IT.

Indywidualną nagrodę gospodarczą otrzymał w tym roku prezes firmy Pronar Sergiusz Martyniuk. Pronar produkuje m.in. ciągniki i maszyny rolnicze.

Dodatkową nagrodę specjalną - za utrzymanie stabilności systemu bankowości w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2 prezydent przyznał prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl