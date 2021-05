Duda: potrzebujemy stabilnych dostaw nowoczesnej energii neutralnej dla klimatu; to jedyna droga

Energetyka wymaga dzisiaj głębokiego przekształcenia. Potrzebujemy stabilnych dostaw nowoczesnej energii, z bezpiecznych źródeł neutralnych dla klimatu. To jest dzisiaj jedyna droga, którą możemy podążać - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda był pytany w niedzielę w wywiadzie w TVP Info o proces zamykania kopalń i przekształcania gospodarki energetycznej Polski.

Według prezydenta gospodarka energetyczna Polski, oparta na węglu, "dzisiaj wymaga głębokiego przekształcenia". "To jest konsekwentne, spokojne, zaplanowane działanie, które będzie się odbywało w sposób kontrolowany. Po pierwsze osoby będą przechodziły na emeryturę. Po drugie w tym samym czasie będziemy kształcili nowe, młode kadry już do nowoczesnej gospodarki i w tym kierunku będziemy szli" - powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, chodzi o budowanie gospodarki na tyle nowoczesnej i innowacyjnej, żeby możliwe było osiągnięcie takiego poziomu płac, który będzie satysfakcjonujący dla mieszkańców regionów i ich wnuków. Wskazał przy tym, że węgiel należy ochronić i zatrzymać jako nasze dobro narodowe.

"Natomiast dzisiaj wyzwanie jest takie, aby budować nowoczesną gospodarkę, nowoczesną energetykę. Ta nowoczesna energetyka to jest energia ze źródeł odnawialnych, to jest energetyka, która chroni klimat. Uważam, że jest nasza dziejową odpowiedzialnością stanąć do tego wyścigu i odpowiedzieć +tak, my również, stać nas na to by być w awangardzie+" - mówił prezydent.

Jego zdaniem, właśnie dlatego Polska przewidziała w planie rozwoju energetyki, że do 2030 r. będzie już 32 proc. energii ze źródeł odnawialnych, a do 2040 r. będzie tej energii ponad 40 proc.

"Potrzebujemy stabilnych stałych dostaw nowoczesnej energii, ze źródeł, które będą zarazem źródłami bezpiecznymi, neutralnymi dla klimatu. To jest dzisiaj, jak się wydaje, jedyna droga, która możemy podążać" - oświadczył prezydent Duda.

Jak mówił prezydent, Śląsk jest regionem, "który podlega dziś pięknej rekultywacji, rozwija się niezwykle nowocześnie, gdzie powstaje mnóstwo supernowoczensnych obiektów, gdzie zmienia się architektura, wygląd i tchnienie miejsca". Dodał, że nadal jest to miejsce ciężkiej pracy.

"Tylko charakter jej się zmienia. Ona dzisiaj jest bardziej intelektualna. To jest praca nad nowymi technologiami, to jest rozwój badań i rozwoju. To są te wszystkie elementy, które znamionują dzisiaj nowoczesną gospodarkę" - dodał.

Związkowcy i przedstawiciele rządu parafowali w środę w Katowicach umowę społeczną, zakładającą wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Podpisanie umowy zaplanowano na maj.

Parafowanie negocjowanego od kilku miesięcy tekstu umowy otwiera drogę do rozpoczęcia procesu jej prenotyfikacji, a później notyfikacji w Komisji Europejskiej. Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji na pomoc publiczną dla kopalń - m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie osłon socjalnych dla górników - urlopów przedemerytalnych (płatnych w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych.

