Duda: program ugód PKO BP dla kredytobiorców frankowych przynosi rezultaty

Program ugód dla kredytobiorców frankowych, który ruszył 4 października, jak do tej pory przynosi rezultaty - oceniła w piątek wiceprezes PKO BP Iwona Duda kierująca pracami zarządu. Bank podał, że otrzymał ponad 12 tys. wniosków o mediację; ponad 500 mediacji zakończyło się pozytywnie.

PKO BP przypomniał w piątek, że 4 października ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych.

"Rozpoczęliśmy proces proponowania ugód dla osób, które wzięły kredyt we franku szwajcarskim; ten program wystartował 4 października - powiedziała Iwona Duda.

Przynosi on doskonałe rezultaty jak do tej pory. Idziemy ścieżką, którą zaproponowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)" - dodała Duda na piątkowej telekonferencji poświęconej wynikom grupy PKO BP.

Przyznała, że udział KNF jest bardzo duży. "Staramy się, żeby ten proces był jak najbardziej sprawnie przeprowadzany i był takim rozwiązaniem fair" - powiedziała.

PKO BP podał w informacji prasowej, że od 4 października klienci banku złożyli już ponad 12 tys. wniosków o mediację. Wskazał, że proces przebiega "bardzo sprawnie i zaowocował już pierwszymi aneksami do umów kredytowych".

"Mamy już ponad 12 tys. wniosków o mediację. Co najważniejsze, ponad 500 mediacji mamy już pozytywnie zakończonych, a co jeszcze ważniejsze tylko 36 takich przypadków, gdzie klienci nie zdecydowali się na propozycję, którą im złożyliśmy. To jest bardzo dobry efekt" - powiedział na telekonferencji wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

Dodał, że od maja bank obserwuje "systematyczny spadek pozwów". "Wydaje się, że (...) klienci czekali na to, że PKO BP wyjdzie z propozycją; wstrzymywali się od maja z decyzjami co do pójścia w kierunku rozwiązań sądowych. I widzimy to po tym spadku. Mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany i że klienci wybiorą kwestię ugodową" - powiedział Mazur.

Zaznaczył, że PKO BP ponosi wszelkie koszty związane z wejściem w ugody. "Klient nie ponosi żadnych kosztów i ma bardzo atrakcyjną ofertę" - dodał.

Jak przekazał w piątkowej informacji prasowej bank, "propozycja ugód jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia kursu franka szwajcarskiego".

"Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na polski złoty, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Ugody pozwalają klientom całkowicie uwolnić się od ryzyka walutowego. Są szybką, wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz - w momencie podpisania ugody" - przekazano.

Wcześniej, w piątkowej prezentacji dot. wyników, PKO BP podał, że na dzień 4 listopada br. liczba wniosków o mediację złożonych przez klientów przekroczyła 12 tys., a ponad 500 mediacji zostało zakończonych pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym.

"Na 30 września 2021 roku przeciwko Bankowi toczyło się 10 tys. 815 postępowań sądowych (na 31 grudnia 2020 roku: 5 tys. 372), które dotyczyły kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 3 mld 264 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku: 1 mld 404 mln zł), w tym jedno postępowanie grupowe" - podał bank w raporcie.

Przedmiotem wystąpień klientów banku są przede wszystkim roszczenia o stwierdzenie nieważności całości lub części umowy lub o zapłatę "z tytułu zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z abuzywnym charakterem klauzul walutowych" - podał bank.

PKO BP obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.

