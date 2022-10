Duża szansa na dalsze umocnienie złotego

Jest duża szansa na dalsze próby umocnienia złotego. W przyszłym tygodniu EUR/PLN powinien zmierzać poniżej poziomu 4,80 - ocenił Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego. - Na rynku długu można spodziewać się spadku rentowności - dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jest spora szansa, że będziemy obserwować w najbliższych dniach dalsze próby umocnienia złotego. Jeżeli EUR/USD nie spada to same koszty utrzymywania pozycji przeciwko złotemu powodują, że inwestorzy wolą wziąć zysk, który już zarobili i zamknąć pozycję - powiedział Piotr Popławski.

EUR/PLN będzie w przyszłym tygodniu zmierzać poniżej poziomu 4,80, aż do momentu, gdy na rynek napłyną kolejne informacje o rozwoju sytuacji na Ukrainie - dodał.

Otoczenie makro w Polsce się nie zmienia, NBP akceptuje słabszego złotego i inwestorzy już o tym wiedzą, ale pytanie jak rozwinie się właśnie ten czynnik geopolityczny. Na razie jest fala optymizmu i będziemy przynajmniej kilka dni z tego korzystać, jeśli chodzi o polską walutę - wyjaśnił.

Jest szansa na dalsze umocnienie złotego. Na SPW możliwe spadki rentowności

"Rynek cały czas jest pod wpływem wczorajszego komentarza Dmitrija Pieskowa, który stwierdził, że jest możliwe osiągnięcie celów na Ukrainie drogą dyplomatyczną. Dziś mamy na rynku korektę, bo wczoraj ruch był duży, ale tak naprawdę EUR/USD jest dziś niemalże na poziomie wczorajszych topów. Widać, że ta presja na amerykańską walutę w dużej mierze wynikała właśnie z obaw przed eskalacją działań na Ukrainie. Teraz tego nie ma i sytuacja trochę zaczyna się odwracać" - powiedział Piotr Popławski, starszy ekonomista z ING Banku Śląskiego.

"Jest spora szansa, że będziemy obserwować w najbliższych dniach dalsze próby umocnienia złotego, które wynikają z faktu, że pozycjonowanie przeciwko krajowej walucie jest gigantyczne - koszty finansowania tych pozycji są olbrzymie, więc jeżeli EUR/USD nie spada to same koszty utrzymywania pozycji przeciwko złotemu powodują, że inwestorzy wolą wziąć zysk, który już zarobili i zamknąć pozycję" - dodał.

EUR/PLN będzie w przyszłym tygodniu zmierzać poniżej poziomu 4,80

Zdaniem eksperta EUR/PLN będzie w przyszłym tygodniu zmierzać poniżej poziomu 4,80, aż do momentu, gdy na rynek napłyną kolejne informacje o rozwoju sytuacji na Ukrainie.

"Otoczenie makro w Polsce się nie zmienia, NBP akceptuje słabszego złotego i inwestorzy już o tym wiedzą, ale pytanie jak rozwinie się właśnie ten czynnik geopolityczny. Na razie jest fala optymizmu i będziemy przynajmniej kilka dni z tego korzystać, jeśli chodzi o polską walutę" - powiedział Popławski.

"Przyszły tydzień jest dość ubogi jeśli chodzi o kluczowe dane makro z głównych gospodarek, więc może być tak, że to momentum, które doniesienia z Rosji zapoczątkowały, to się może jeszcze chwile utrzymać co byłoby dobrym impulsem dla złotego i aktywów w naszym regionie" - dodał.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,3 proc. do 4,8194, a USD/PLN idzie w górę o 0,9 proc. do 4,9588. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,55 proc. do 0,9722.

Nie ma co liczyć na niższe rentowności na rynku długu. Będą kolejne podwyżki stóp procentowych

"Na rynku długu liczę na niższe rentowności. Poziomy, które mieliśmy jeszcze dzień czy dwa dni temu były bardzo wysokie względem tego scenariusza, który NBP komunikuje rynkowi, czyli jeszcze maksymalnie jedna, dwie podwyżki stóp procentowych, a rynek zaczął już wyceniać docelową stopę pod 8 proc." - powiedział Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

"Teraz, kiedy sytuacja na rynku trochę się uspokoiła m.in. przez komentarze z Kremla, to pewnie zobaczymy jeszcze trochę spadków dochodowości w kraju, przede wszystkim na krótkim końcu krzywej, bo to tam moim zdaniem rynek zagrał zdecydowanie za dużo, jeśli chodzi o najbliższe działania NBP" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 0,6 pb. do 3,948 proc., a niemieckich idą w dół o 2,3 pb. do 2,273 proc.

piątek piątek czwartek 16.07 9.43 15.50 EUR/PLN 4,8201 4,8274 4,8383 USD/PLN 4,9549 4,9433 4,9929 CHF/PLN 4,9339 4,9502 4,9730 EUR/USD 0,9728 0,9766 0,9691 PS1024 8,013 7,674 8,003 DS0727 7,91 7,73 8,13 DS0432 7,69 7,56 7,96

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl