Duże zmiany w zarządzie PKO BP. Nowym prezesem został Dariusz Szwed

Nowym prezesem PKO Banku Polskiego został Dariusz Szwed. To już piąty prezes PKO BP w ciągu dwóch lat. Z zarządu banku odwołany został Maks Kraczkowski, Mieczysław Król złożył rezygnację.

O powołaniu Dariusza Szweda na stanowisko prezesa PKO Banku Polskiego media spekulowały już kilka dni temu. Dziś potwierdził to sam bank w oficjalnym komunikacie. Tym samym jest to już piąty prezes PKO BP w ciągu dwóch lat.

Z zarządu banku odwołany został z kolei Maks Kraczkowski, a Mieczysław Król złożył rezygnację.

Dariusz Szwed wcześniej był już związany z innymi bankami

Dariusz Szwed od 2021 roku zasiadał w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku - sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI.

Wcześniej był związany z Santander Bank Polska. Od 2021 r. był członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie nadzorował realizację wewnętrznego filaru „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025”.

Szwed jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania w Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tydzień temu z pełnienia obowiązków prezesa PKP BP zrezygnował Paweł Gruza

Paweł Gruza, pełniący do wczoraj obowiązki prezesa PKO BP, zrezygnował ze stanowiska tydzień temu. Rezygnacja objęła kierowanie pracami zarządu banku oraz ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa banku.

Głównym akcjonariuszem PKO BP jest Skarb Państwa, posiadający 29,43 proc. jego akcji. Zysk netto grupy PKO BP w 2022 r. wyniósł ponad 3,3 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 9,7 proc.

Wartość aktywów grupy PKO BP wzrosła w ciągu ostatniego roku o 13 mld zł, do poziomu 431 mld zł. Depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł w ujęciu rocznym), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej. Odbyło się to jednocześnie przy wzroście liczby klientów do 11,7 mln i przyroście 0,5 mln liczby nowych rachunków.

Bank posiada 967 oddziałów oraz 349 agencje.

