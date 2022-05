W czwartek rano notowane są duże zwyżki na rynku gazu. Kontrakty na czerwiec w holenderskim hubie TTF drożeją o 11,7 proc. do 105 euro za MWh.

W czwartek rano na skutek obaw o zaburzenia dostaw surowca do Europy gaz w dostawach w czerwcu drożeje o 11,7 proc. do 105 euro za MWh. Kontrakty na lipiec zwyżkują o 13 proc. do 108 euro za MWh.

W środę po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach czerwcowych taniał o prawie 4,76 proc. do 94,1 euro za MWh. W kontraktach lipcowych również widać było spadki - o 4,0 proc. do 96 euro za MWh.

