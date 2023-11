Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 1,16 mld zł, wobec 317 mln zł straty netto rok wcześniej. Dotychczas w 2023 roku bank zrobił już "na czysto" ponad 3 miliardy złotych.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku ING Bank Śląski miał 3,17 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w samym trzecim kwartale wynik ten ukształtował się na poziomie 1,16 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2,09 mld zł i okazał się ponad tysiąc procent wyższy w ujęciu rok do roku, ale rok temu był obciążony kosztami wakacji kredytowych. Wynik ten po dziewięciu miesiącach wzrósł w ujęciu rocznym o prawie 60 procent.

Liczba spraw sądowych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych w trzecim kwartale wzrosła o 91 do 1 305, a bank zawarł z klientami łącznie już 683 ugody.

Duża dynamika wzrostu wyniku odsetkowego ING Banku Śląskiego

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 1,16 mld zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 317 mln zł straty netto. Po trzech pierwszych kwartałach 2023 roku zysk netto grupy ING BSK wynosi 3,17 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,05 mld zł. Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o ponad 200 procent.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2,09 mld zł i okazał się ponad tysiąc procent wyższy w ujęciu rok do roku, ale rok temu był obciążony kosztami wakacji kredytowych. Wynik ten po dziewięciu miesiącach wzrósł o prawie 60 procent. Wynik z tytułu prowizji wyniósł po trzech kwartałach 1,6 mln zł, a jego dynamika roczna pozostała względnie stabilna.

Rośnie liczba klientów ING, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych

Przyrost liczby nowych klientów ING w samym trzecim kwartale wyniósł 82 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września 2023 roku liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio: 4,47 mln i 553 tysiące.

- Zanotowaliśmy dalszy wzrost liczby klientów, a ich aktywność bardzo nas cieszy. Dużo wysiłku włożyliśmy w działania związane z transformacją ESG - wprowadziliśmy konto Future, kalkulator śladu węglowego dla klientów biznesowych, a także uczestniczyliśmy we współfinansowaniu realizowanego obecnie projektu farmy wiatrowej na morzu - powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Po trzech kwartałach bieżącego roku w ujęciu rocznym portfel kredytowy wzrósł o 3 proc. do 160 mld zł. W samym trzecim kwartale 2023 roku ING udzielił 1,98 mld zł kredytów hipotecznych (o 22 proc. więcej w ujęciu rok do roku) i 1,27 mld zł pożyczek gotówkowych (wzrost 28 proc. rok do roku). Bank zanotował także 10-proc. wzrost depozytów, do kwoty prawie 200 mld zł.

Ponad 1300 spraw z frankowiczami; podpisano prawie 700 ugód

Grupa ING Banku Śląskiego oszacowała rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF) w wysokości 93,4 mln zł. Na 30 czerwca 2023 roku analogiczna rezerwa wynosiła 86,7 mln zł. Na 31 grudnia 2022 roku i na 30 września 2022 roku rezerwa wynosiła odpowiednio 53,7 mln zł oraz 31,4 mln zł i dotyczyła w całości kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF usuniętych ze sprawozdania z sytuacji finansowej.

Na 30 września 2023 roku przeciwko ING toczyło się 1 305 spraw sądowych w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem franka szwajcarskiego (w porównaniu do 1 214 spraw na 30 czerwca 2023 roku, 1 041 spraw na 31 grudnia 2022 oraz 969 spraw na 30 września 2022 roku).

Na 30 września 2023 roku niespłacony kapitał kredytów, których dotyczyły przedmiotowe postępowania wynosił 291,7 mln zł (265,5 mln zł na 30 czerwca 2023 roku, 251,8 mln zł na 31 grudnia 2022 oraz 259,1 mln zł na 30 września 2022 roku). Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku bank miał 2,9 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF i zawarł z klientami 683 ugody.

Grupa ING Banku Śląskiego jest na giełdzie wyceniana na prawie 29 mld zł. Większość (75 proc.) udziałów w kapitale zakładowym firmy posiada holenderska grupa finansowa ING.