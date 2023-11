Zysk netto wypracowany przez grupę BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 78,7 mln zł. Bank Ochrony Środowiska realizuje kolejne inicjatywy zgodne z zieloną misją. Przykładem jest programu „Mój elektryk”, w ramach którego BOŚ odpowiada za realizację ścieżki leasingowej.

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy.

Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie realizuje kolejne inicjatywy zgodne z zieloną misją.

Bank wprowadził nowe, korzystniejsze dla klientów zasady zawierania ugód.

Jak wskazuje Iwona Marciniak, wiceprezeska Banku Ochrony Środowiska, pełniąca nadzór nad obszarem finansów i operacji, niemal 79 mln zł zysku netto, osiągniętego w okresie od początku stycznia do końca września tego roku, to drugi najlepszy rezultat w historii Grupy BOŚ.

- Zważywszy na jego obciążenie kwotą aż 237 mln zł w związku z kosztami ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, wynik ten oceniamy bardzo dobrze – podkreśla Iwona Marciniak.

W jej ocenie, odzwierciedla on proklienckie podejście banku do problemu kredytów we frankach szwajcarskich.

- We wrześniu wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla klientów zasady zawierania ugód. Pomimo licznych wyzwań, Grupa BOŚ zwiększa efektywność swojej działalności, czego potwierdzeniem jest poprawa wskaźnika kosztów do dochodów. Konsekwentnie realizujemy także kolejne inicjatywy zgodne z zieloną misją. Bardzo dobrym przykładem jest niesłabnąca popularność programu „Mój elektryk”, w ramach którego BOŚ odpowiada za realizację ścieżki leasingowej – komentuje Iwona Marciniak.

Jak podaje spółka w komunikacie, w trzech kwartałach 2023 roku Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, zwłaszcza w wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613,2 mln zł, co daje wzrost o 22,6 proc. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednocześnie jednak poniosła znaczące koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, które w okresie dziewięciu miesięcy tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 237 mln zł, w porównaniu do 17,6 mln zł przed rokiem.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosła o 6 proc. wobec trzech kwartałów 2022 i sięgnęła 3,1 mld zł. Ponad 40 proc. tej kwoty stanowiły kredyt proekologiczne.

Podstawowa działalność BOŚ przyniosła solidne wyniki

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy. Wyniósł on 613,2 mln zł i był o 22,6 proc. wyższy od wypracowanego w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrost ten to rezultat konsekwentnej odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która w omawianym okresie wzrosła do poziomu 3,7 proc. (dane zannualizowane) wobec 3,6 proc. w 2022 roku.

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach tego roku wyniósł 96,5 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek (-1,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Spadek ten był spowodowany głównie nieco niższymi dochodami z usług maklerskich, które zostały częściowo skompensowane wyższymi prowizjami od kredytów.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku sięgnęła 3,1 mld zł i była o 6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad 40 proc. nowej sprzedaży stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych. Na koniec trzeciego kwartału br. udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem wyniósł 40,5 proc. (wobec 40,8 proc. na koniec 2022 roku).

Pierwsze trzy kwartały 2023 roku to również okres dalszego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski BOŚ. Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych w omawianym okresie wzrosła o 12,5 tys. i na koniec września tego roku sięgnęła 166 tys.

BOŚ jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”

W trzech kwartałach 2023 roku zauważalne było bardzo duże zainteresowanie dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” uruchomionego pod koniec 2021 roku. BOŚ jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej tego programu, współpracując z 29 firmami leasingowymi.

W tym czasie do banku wpłynęło ponad 5,8 tys. wniosków o dopłaty do leasingu na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Narastająco od momentu uruchomienia ścieżki leasingowej „Mojego elektryka” liczba złożonych wniosków przekroczyła 11,5 tys. na łączną kwotę blisko 384 mln zł. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził dotychczas dopłaty do ponad 10,5 tys. pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków sięgnęła 354 mln zł.