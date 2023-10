Duży bank zanotował stratę i pokazał, ile wydał na kredyty frankowe

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa mBank - z dominującym kapitałem niemieckim - zanotowała w trzecim kwartale stratę netto, ale po dziewięciu miesiącach może pochwalić się niewielkim zyskiem. Silnie na wyniki banku wciąż oddziałują kredyty frankowe.

Zgodnie z zapowiedziami, trzeci kwartał 2023 roku mBank zakończył ze stratą netto w wysokości 83 mln zł. Rok wcześniej kwartalna strata wyniosła prawie 2,3 mld zł.

Po dziewięciu tegorocznych miesiącach mBank zanotował natomiast 44 mln zł zysku netto, wobec 1,5 mld zł straty przed rokiem.

Bank mimo rekordowych przychodów boryka się z wysokimi kosztami obciążeń frankowych - w samym trzecim kwartale koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych przekroczyły miliard złotych.

mBank podał, że podpisał już ponad 10 tys. ugód z frankowiczami, a skumulowana wartość wszystkich rezerw frankowych zawiązanych od 2018 roku wynosi już ponad 10,7 mld zł.

Wynik odsetkowy istotnie wyższy niż przed rokiem, wpływy z prowizji nieco niższe

Strata netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 83 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 2,28 mld zł straty netto. Istotnie negatywny wpływ na wynik netto miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi denominowanymi we franku szwajcarskim. Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF w samym trzecim kwartale wyniosły 1,08 mld zł.

Wynik odsetkowy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 2,28 mld zł i wzrósł 210 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, kiedy to był pod istotnym wpływem kosztów wakacji kredytowych. Wynik z prowizji wyniósł w okresie lipiec-wrzesień 483 mln zł i spadł o 6 proc. w ujęciu rok do roku.

Po trzech kwartałach 2023 roku grupa mBanku ma 44,3 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miała 1,54 mld zł straty netto.

mBank podał, że kredyty brutto po trzech kwartałach 2023 roku wynoszą 121,4 mld zł, mniej o 5,6 proc. rok do roku, a depozyty klientów wzrosły w tym okresie o 8,7 proc. do 185 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień wyniosła 786 mln zł, czyli spadła 20 proc. rok do roku.

Prezes mBanku, Cezary Stypułkowski wskazał na konferencji, że szacuje koszt ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok na ok. 400 mln zł, co określił jako znaczącą kwotę.

Rośne liczba spraw sądowych z frankowiczami, łączna wartość roszczeń to ponad 8,5 mld zł

Jak wynika z prezentacji wynikowej, łącza liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim wzrosła do 10,8 tys. Liczba indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul waloryzacyjnych na koniec września 2023 roku wzrosła do 21 590 z 20 tys. na koniec czerwca 2023 roku. Łączna wartość roszczeń to 8,7 mld zł. Skumulowana wartość wszystkich rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi utworzonych od 2018 roku wynosi 10,7 mld zł.

mBank podał, że udział negatywnych z punktu widzenia banku wyroków sądowych wynosi 97 procent, co oznacza, że współczynnik ten rośnie.

Działający w Polsce mBank należy do niemieckiej grupy Commerzbank, która posiada 69 proc. akcji. Kapitalizacja giełdowa mBanku wynosi nieco ponad 22 mld zł.