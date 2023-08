Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym półroczu tego roku przekroczył 3,14 miliarda złotych i był wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków.

Bank Pekao obniża koszty administracyjne z kwartału na kwartał.

Marża odsetkowa w kolejnych kwartałach będzie spadać za sprawą większej ilości lokat terminowych i kont oszczędnościowych.

Wyniki za pierwsze półrocze przebiły oczekiwania analityków, cały rok powinien być dla Peako także udany.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1,693 miliarda złotych z 468 milionów złotych rok wcześniej. Wzrósł o 262 procent w ujęciu rok do roku i o 17 procent kwartał do kwartału.

Zysk banku okazał się wyższy o 3 procent w stosunku do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że będzie na poziomie 1,648 miliarda złotych.

Całe pierwsze półrocze tego roku bank zamknął zyskiem netto w wysokości 3,14 miliarda złotych w porównaniu do 1,38 miliarda złotych w analogicznym okresie roku minionego. Stało się tak pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, gdy odczuwalne jest w gospodarce spowolnienie, co skutkuje ograniczeniem zapotrzebowania na kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw.

Wynik odsetkowy był wyższy o 17 procent w ujęciu rok do roku, w kolejnych kwartałach już tak dobrze nie będzie

- Za znaczącym wzrostem zysku stał wzrost skali działania, korzystne wyniki wszystkich segmentów działalności, wyższy wynik odsetkowy, mniejsze, w ujęciu rok do roku rezerwy i składki - czytamy w komentarzu banku do wyników finansowych za drugi kwartał 2023 roku.

Wynik odsetkowy Pekao w II kwartale wyniósł 2,992 miliarda złotych i był wyższy o 17 procent w ujęciu rocznym i o 8 procent w ujęciu kwartalnym. Prognozy analityków przed publikacją wyników zakładały, że wyniesie on około 2,88 miliarda złotych.

W omawianym okresie wynik z tytułu prowizji bankowych i opłat od klientów wyniósł 713 milionów złotych i był minimalnie - o 0,4 procent niższy rok do roku i o 4 procent wyższy kwartał do kwartału. Zwyczajowo prowizje są wyższe w momencie, gdy rozwija się akcja kredytowa.

Można spodziewać się, że zapowiadana przez prezesa NBP (Narodowego Banku Polskiego) Adama Glapińskiego i niektórych członków RPP (Rady Polityki Pieniężnej) jesienna obniżka stóp procentowych może zachęcić część klientów do wzięcia kredytu. Wówczas w kolejnych kwartałach przychody z prowizji będą stopniowo rosnąć.

Spadek kosztów ogólnych w banku pokazuje na bardzo dobrą efektywność zarządzania

Odpisy banku, bez rezerw utworzonych na skutki prawne kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, wyniosły w drugim kwartale 224 miliony złotych i były niemal tożsame z oczekiwania rynku.

Istotnym wskaźnikiem, który pokazuje efektywność działania banku jest pozycja: ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją i bez uwzględnienia w zestawieniu podatku bankowego. W drugim kwartale 2023 roku wyniosły one 1,191 miliarda złotych czyli zgodnie z oczekiwania rynku. Były jednak aż o 25 procent niższe w ujęciu rok do roku i o 10 procent niższe kwartał do kwartału.

Oznacza to, że w banku wdrożono procedury, dzięki którym pomimo wzrostu kosztów zewnętrznych spowodowanych podwyżkami cen energii, wyższych pensji i co za tym idzie odprowadzanych składek na rzecz ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) możliwe są takie wzrosty rentowności na podstawowej działalności.

Bank Pekao podtrzymuje, że w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanych kosztów ryzyka kredytowego, podobnie jak pogorszenia się marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych.

Marża odsetkowa minimalnie wzrosła, ale w kolejnych kwartałach może już nie być to możliwe

- Podtrzymujemy, że w kolejnych miesiącach można się spodziewać umiarkowanego ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w prezentacji.

W II kwartale marża odsetkowa wyniosła 4,3 procent, podczas gdy w I kwartale była na poziomie 4,15 procent. Standardowe koszty ryzyka w drugim kwartale tego roku wzrosły do 51 punktów bazowych z 30 punktów bazowych w kwartale wcześniejszym.

Głównymi akcjonariuszami Banku Pekao są: PZU z pakietem 20 procent akcji, Polski Fundusz Rozwoju - 12,80 procent akcji, Fundusze zarządzane prze Nationale-Nederlanden - 6,40 procent, PTE Allianz Polska - 5,91 procent i podmioty zależne zarządzane przez Fundusz BlackRock z pakietem 5,04 procent akcji.

Bak notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od czerwca 1998 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl