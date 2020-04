Duży sukces pierwszej emisji "koronaobligacji PFR"

Pierwsza emisja "koronaobligacji PFR" zakończyła się sukcesem; popyt był wyższy od oczekiwanego, Fundusz uzyskał 16,3 mld zł na Tarczę Finansową - poinformował w poniedziałek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Pierwsza emisja koronaobligacji PFR zakończyła się sukcesem z popytem wyższym, niż oczekiwany. Pozyskaliśmy 16,3 mld zł na Tarczę Finansową PFR po atrakcyjnym koszcie 1,375 proc. na cztery lata" - napisał Borys.

"W najbliższych tygodniach koleje emisje. Ze startem finansowania firm czekamy na zgodę Unii Europejskiej" - dodał.

Wcześniej Paweł Borys zapowiedział, że Polski Fundusz Rozwoju planuje w ciągu 4-8 tygodni uzyskać do 100 mld zł z emisji obligacji kierowanych przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by zapobiec masowym bankructwom, skokowemu wzrostowi bezrobocia i poprzez stabilizację sektora przedsiębiorstw obniżyć ryzyko systemowe banków.



Przeprowadzona w połowie kwietnia br. nowelizacja przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej umożliwiła uruchomienie tzw. tarczy finansowej, pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje.