Duży wzrost przychodów i zysku. CDA chwali się rekordowymi wynikami

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej – uważa zarząd CDA. Spółka działająca w branży Video on Demand (wideo na żądanie) podsumowała wyniki trzeciego kwartału. Rosną przychody, zysk i liczba filmów w bazie premium.

Spółka CDA pochwaliła się rekordowymi wynikami za trzeci kwartał 2023 roku.

Bardzo duże wzrosty zanotowano w każdym właściwie obszarze działalności CDA.

Wysokim wzrostom finansowym towarzyszyła rekordowa liczba aktywnych subskrypcji.

Zgodnie z przedstawionym 8 listopada akcjonariuszom spółki raportem, w trzecim kwartale tego roku spółka CDA odnotowała 21,3 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 25 proc. w relacji do tego samego okresu 2022 r. Zysk netto w tym czasie wyniósł 6,3 mln zł, a to niemal równie wysoki wzrost, bo o 24 proc.

Znacząco wzrosła również sprzedaż subskrypcji CDA, bo o 22 proc. w relacji do trzeciego kwartału 2022 r. Jej wartość to 19,2 mln zł. Natomiast sprzedaż e-commerce to 1,5 mln zł – tu wzrost sięgnął aż 169 proc.

Zgodnie z raportem, za okres od stycznia do września tego roku przychody CDA osiągnęły łącznie 59,4 mln zł, to wzrost o 16 proc. w relacji rok do roku. Z kolei zysk netto to 17,2 mln zł (wzrost o 18 proc.), a sprzedaż subskrypcji to 54,9 mln zł (12 proc. rok do roku).

E-commerce działa zaledwie rok, ale już przynosi spore przychody

Sprzedaż e-commerce to 3,3 mln zł - w tym przypadku brak danych porównawczych, bo sprzedaż on line spółki ruszyła dopiero w trzecim kwartale minionego roku w sklepie internetowym oferującym ubrania oraz gadżety.

- Na uwagę zasługuje fakt, iż wysokie wyniki zostały osiągnięte pomimo warunków niesprzyjających konsumpcji treści VOD (Video on Demand, wideo na żądanie), w tym okresu wakacyjnego i tegorocznego, bardzo ciepłego września, zachęcających użytkowników do spędzania czasu poza domem. Zarząd z niecierpliwością wyczekuje kolejnego kwartału, który historycznie sprzyjał wzrostowi użytkowania usług VOD – tłumaczy spółka w komunikacie.

Z końcem września w bazie CDA premium spółka miała 13 965 pełnometrażowych filmów i seriali. - Dzięki dynamicznie rosnącej ilości filmów, bajek oraz seriali możliwe było wprowadzenie bardziej angażujących kategorii treści, które znacząco zwiększyły czas spędzany przez użytkowników w aplikacji CDA – czytamy.

Więcej subskrypcji, bo CDA nie podnosi cen - tak uważa spółka

W zakończonym we wrześniu kwartale, spółka wdrożyła także liczne zmiany zachęcające konsumentów treści „wideo na żądanie” do regularnej subskrypcji CDA. Łącznie na koniec września zarejestrowanych było 564 tys. aktywnych subskrypcji, a to wzrost o 22 proc.

- CDA funkcjonuje w bardzo konkurencyjnym środowisku o bardzo wysokim stopniu zagęszczenia usług VOD i dostępnych platform streamingowych. Mimo to spółka kolejny raz poprawia swoje wyniki w każdym istotnym obszarze. Warto też odnotować, że w przeciwieństwie do konkurencji i zdawałoby się wbrew aktualnemu trendowi nie podnieśliśmy jak dotąd cen usług, które pozostają na tym samym poziomie. Wydaje się, że nasi widzowie to doceniają – skomentował Wolfgang Laskowski, rzecznik spółki.

CDA to operator największego, niezależnego serwisu VOD w Polsce, działającego pod marką CDA Premium. Serwis oferuje dostęp do pełnometrażowych filmów i seriali w płatnym modelu subskrypcyjnym, a baza materiałów filmowych dostępnych w ramach CDA Premium rozwijana jest – jak podkreśla spółka - wyłącznie przy współpracy z oficjalnymi dystrybutorami filmowymi, wydawcami, jak również z pośrednikami, którzy posiadają prawa autorskie do publikowanych materiałów.

Spółka udostępnia użytkownikom materiały również w bezpłatnym modelu aVOD (advertisement VOD) w ramach CDA Premium Free. Treści stanowią głównie filmy publikowane przez zweryfikowanych użytkowników.

Głównymi udziałowcami spółki CDA są Łukasz Ćwiek, który posiada 62,99 proc. akcji, oraz Jarosław Ćwiek z 33,96 proc. akcji.