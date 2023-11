Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie biuro podróży Rainbow Tours opublikowało dane dotyczące przedsprzedaży imprez turystycznych na sezon zimowy 2023/2024.

W ujęciu osobowym, stan rezerwacji w przedsprzedaży imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu "Zima 2023/2024" wyniósł do 31 października 2023 roku 91 383 osoby, co oznacza wzrost o około 41,2 proc. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2022/2023" w tym samym okresie 2022 roku.

Spółka podała, że raportowana przedsprzedaż dotyczy wycieczek realizowanych w okresie listopad 2023 - marzec 2024 roku, od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2023 roku.

Istotny wzrost przedsprzedaży oferty zimowej koresponduje z danymi z dotychczasowej części 2023 roku. Skonsolidowane przychody Rainbow Tours od stycznia do września 2023 roku wyniosły bowiem 2,8 mld zł, co oznacza wzrost o około 40 proc. rok do roku.

W samym wrześniu 2023 roku skonsolidowane przychody grupy wyniosły 452 mln zł, więcej o 90 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 roku (porównawczy okres przed pandemią) oraz o 40 proc. więcej niż we wrześniu 2022 roku. Przychody za sierpień 2023 roku wyniosły natomiast 540 mln zł, co w porównaniu z sierpniem 2019 roku oznacza wzrost sprzedaży o około 85 procent, a w porównaniu z sierpniem 2022 roku to wzrost o około 30 procent.

Solidne wzrosty sprzedaży Rainbow Tours nie umykają uwadze funduszy inwestycyjnych. Pod koniec października 2023 roku fundusze zarządzane przez Esaliens TFI zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie Rainbow Tours. Obecnie posiadają akcje stanowiące 5,1 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje te stanowią 6,45 proc. w kapitale zakładowym. Przed zmianą było to odpowiednio 4,86 proc. głosów i 6,13 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Obecnie największy udział w akcjonariacie Rainbow posiada jeden z założycieli spółki - Sławomir Wysmyk (12,8 proc.), na drugim miejscy znajduje się OFE Nationale Nederlanden, posiadające 11,9 proc. akcji spółki. Kapitalizacja giełdowa Rainbow Tours wynosi około 360 mln zł.