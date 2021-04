Duży wzrost zysku XTB. To zasługa także José Mourinho

W pierwszym kwartale 2021 r. grupa XTB wypracowała 89,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto - to więcej o 121,3 proc. niż w czwartym kwartale 2020 r. Wzrostowi wyników pomógł portugalski trener José Mourinho, który wystąpił w materiałach promocyjnych XTB.

Wzrosło zatrudnienie

Coraz bliżej nowego rynku

XTB przyciąga polskich inwestorów

Stale rosnącym obszarem działalności grupy XTB jest dostarczanie płynności i technologii dla innych instytucji finansowych.Marka X Open Hub (XOH) odnotowała w pierwszym kwartale 2021 r. przychody na poziomie 10,3 mln zł, podczas gdy w czwartym kwartale 2020 było to ponad 4,7 mln zł.Wraz z rozwojem działalności biznesowej zarówno w wymiarze organicznym jak i geograficznym, zatrudnienie w grupie XTB na koniec pierwszego kwartału 2021 roku przekroczyło 550 osób.Łączne koszty działalności operacyjnej sięgnęły 86,9 mln zł i były nieznacznie wyższe od poniesionych przez grupę w czwartym kwartale 2020 roku, gdy sięgnęły one 83,6 mln zł.W obszarze ekspansji geograficznej, grupa finalizuje działania przygotowawcze mające na celu rozpoczęcie działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 9 stycznia 2021 roku została założona lokalna spółka XTB Mena Limited. Obecnie trwają prace nad spełnieniem wszystkich warunków lokalnego regulatora DFSA, co pozwoli na uzyskanie licencji pozwalającej na rozpoczęcie działalności operacyjnej w ZEA.- Jesteśmy już bardzo blisko momentu, na który czekamy od dawna czyli uruchomienia działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Krok po kroku realizujemy zaplanowane działania – od uzyskania niezbędnych zgód i licencji, poprzez przygotowanie naszej infrastruktury, produktów i oferty, aż po rekrutację lokalnego zespołu – wszystko to pozwoli nam rozpocząć zupełnie nowy rozdział w historii globalnej ekspansji XTB. O szczegółowych planach opowiemy przy okazji rozpoczęcia działalności operacyjnej w Dubaju, co zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nastąpi jeszcze w pierwszym półroczu 2021 roku - zapowiada Omar Arnaout.W ostatnim okresie nie uległa zmianie sytuacja w RPA, gdzie przewidywana data rozpoczęcia działalności nie jest możliwa do określenia ze względu na złożone lokalne uwarunkowania formalno prawne.XTB umacnia swoją pozycję na rodzimym rynku.- Od ponad roku widzimy ogromny wzrost zainteresowania inwestowaniem, a duża część naszych klientów to osoby, które zakładają swój pierwszy rachunek maklerski. Postanowiliśmy stworzyć zupełnie nowy format właśnie dla mniej zaawansowanych inwestorów, którzy potrzebują opanować podstawy, aby móc świadomie poruszać się w świecie finansów. Oprócz edukacji stale rozwijamy ofertę - mamy w tym momencie ponad 5200 instrumentów - od forex, surowców, funduszy ETF, prawdziwych akcji, po kontrakty CFD na kryptowaluty – powiedział Jakub Paturalski. zarządzający polskim oddziałem XTB.