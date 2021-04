Dwa lata ma trwać modernizacja linii kolejowej Olsztyn-Gutkowo - Dobre Miasto

Dwa lata ma potrwać modernizacja linii kolejowej ze stacji Olsztyn-Gutkowo do Dobrego Miasta. Inwestycja ma kosztować 165 mln zł i będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. warmińsko-mazurskiego.

Dzięki modernizacji linii kolejowej na trasie Olsztyn Gutkowo - Dobre Miasto ma się zwiększyć prędkość pociągów z 40 do 100 km na godz. To pozwoli w niespełna 0,5 godz. dojechać z Dobrego Miasta do Olsztyna.

"W takim tempie nie da się pokonać tej odległości innym środkiem transportu" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że ta inwestycja jest o tyle istotna, że trasy z Olsztyna na północ regionu w kierunku obwodu kaliningradzkiego są "na razie marne".

Podczas modernizacji trasy kolejowej poprawią się też warunki przewozu ładunków - składy towarowe pojadą 70 km/h. Pociągi będą mogły być dłuższe i cięższe, a dzięki temu przewiozą więcej ładunków.

Projekt obejmuje kompleksową wymianę ponad 20 km torów oraz rozjazdów. Przebudowanych będzie dziewięć przejazdów kolejowo-drogowych. Rewitalizacja obejmie 50 obiektów inżynieryjnych, m.in. mosty, przepusty i wiadukty kolejowe. W Gutkowie powstanie lokalne centrum sterowania. Na stacjach w Olsztynie - Gutkowie i w Dobrym Mieście oraz na przystankach Bukwałd, Cerkiewnik i Swobodna zostaną poprawione warunki dla podróżnych, m.in. będą wyższe perony ułatwiające wsiadanie do pociągów. Zaplanowano nowe oświetlenie oraz wyposażenie przystanków w wiaty i ławki. Perony zostaną dopasowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projektu jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizację w formule "projektuj i buduj" przewidziano do 2023 r. Koszt inwestycji to 165 mln zł.

Obecnie PLK kończą roboty na odcinku Olsztyn Główny - Olsztyn Gutkowo (projekt z RPO województwa warmińsko-mazurskiego). Wymieniono już tory i budowane są nowe przystanki. Roboty są prowadzone także na odcinku Dobre Miasto - Orneta, gdzie PLK za ok. 60 mln zł ze środków własnych, ułożyły nowe tory i remontują 38 obiektów inżynieryjnych. Dla wygody podróżnych przebudowany będzie peronu w miejscowości Bzowiec.

