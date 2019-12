Dwa miesiące na deklarację ws. przeniesienia środków z OFE do ZUS

Od 1 stycznia do 1 marca 2020 r. członkowie OFE będą mieli czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu oszczędności zgromadzonych w OFE do ZUS - wynika z ostatecznego projektu ustawy likwidującej OFE, który opublikowano w środę na RCL.

Z kolei z przyjętego 26 listopada br. przez nowy rząd projektu ustawy wynika, że wejdzie ona w życie dopiero 1 czerwca 2020.

W dokumencie opublikowanym w środę na stronie internetowej Rządowe Centrum Legislacji wskazało na "tekst ostateczny" projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE).



Projekt w tej sprawie rząd przyjął 6 listopada br. Ustalenia rządu dotyczące zmian, jak informuje RCL, zostały zrealizowane 14 listopada 2019 r. podczas spotkania przedstawicieli Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustalono wówczas "ostateczny tekst projektowanej ustawy.

Jak podaje RCL, w tekście tym wprowadzono zmiany wynikające z autopoprawek przejętych przez rząd. Dotyczyły one wskazanych w przepisach ustawy terminów oraz drobnych zmian o charakterze redakcyjno-legislacyjnym uzgodnione z RCL.

Zgodnie z ostatecznym projektem opublikowanym na RCL, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Przewidziano, że od tego czasu do 1 marca członkowie OFE będą mieli czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich oszczędności zgromadzonych w OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dokumencie zapisano, że od 31 marca nie będą umarzane jednostki rozrachunkowych OFE w ramach tzw. "suwaka" bezpieczeństwa. Zaznaczono, że "pozostałe terminy zostały co do zasady przesunięte o dwa miesiące do przodu (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy)".

Tymczasem utworzony po wyborach nowy rząd, po raz drugi, przyjął projekt ustawy o OFE 26 listopada br. Jak informowano po posiedzeniu Rady Ministrów projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku, czyli pół roku później niż wynika z dokumentu opublikowanego w środę przez RCL.