Dwa miesiące z tarczą antykryzysową - ponad 14,7 mld zł dla przedsiębiorców

"Każdego dnia mamy dowody na to, jak ważne było szybkie uruchomienie tarczy antykryzysowej. Poszczególne jej instrumenty stanowią realną pomoc dla firm i pracowników. Niemal dwa miesiące po uruchomieniu tarczy mogliśmy przekazać właścicielom firm w Polsce już 14,7 mld zł" - przekazała minister rodziny Marlena Maląg.

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Z danych MRPiPS wynika, że do piątku przyznano już prawie 4,2 mld zł. "Tylko w ramach tego instrumentu rząd wpiera każdego dnia już prawie 960 tys. pracowników" - podkreśliła Maląg.

Kolejnym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozwalają dofinansować pensje pracowników firm oraz wspierają samozatrudnionych w prowadzenie działalności gospodarczej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z tego instrumentu to prawie 1,7 mld złotych. Z danych resortu wynika, że wsparciem objętych jest 390 tys. pracowników. Natomiast świadczenie postojowe otrzymuje już 944 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i zleceniobiorców.

Łączna kwota świadczeń, która już teraz wypłacono dla tej grupy to ok, 1,86 mld zł. Do tego dochodzi zwolnienie ze składek w ramach tarczy antykryzysowej na blisko 1,8 mld zł - wynika z danych MRPiPS.

Mikroprzedsiębiorcy mogą się natomiast ubiegać o pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Resort przekazał, że do tej pory wpłynęło do powiatowych urzędów pracy już prawie 1,6 mln wniosków. Pożyczka pozwala firmom pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jest umarzana, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić działalność przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

"Do piątku powiatowe urzędy pracy rozpatrzyły pozytywnie w całej Polsce ponad 1 mln wniosków dla mikroprzedsiębiorców o wartości 5,2 mld zł" - podało ministerstwo.

W skali całego kraju procent rozpatrzonych wniosków w stosunku do wpływów wynosi obecnie 66 proc. "To szybka pomoc, która powinna bezproblemowo docierać do firm. Przygotowaliśmy bardzo prosty wniosek o udzielenie pożyczki, a procedury rozpatrywania wniosku przez urzędy zostały maksymalnie uproszczone. Sama realizacja wniosku w urzędzie pracy zajmuje zaledwie kilka minut" - wskazała minister.

MRPiPS poinformowało, że wśród miast wojewódzkich najlepiej radzą sobie urzędy pracy w Lublinie (69 proc. zrealizowanych wniosków), w Szczecinie (71 proc.), Łodzi (74 proc.) i najlepszym w tym zestawieniu Gorzowie Wlkp. (88 proc.).

"Wiele miast wojewódzkich sprawnie obsługuje wnioski o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Niestety nadal dwa miasta nadal znacznie odstępują od pozostałych. Jest to Poznań, gdzie do dzisiaj rozpatrzono pozytywnie jedynie 19 proc. oraz Warszawa, gdzie ten wskaźnik wynosi 20 proc. Niepokoi nas bardzo, że w Poznaniu 39 tys. przedsiębiorców czeka nadal na wsparcie w ramach pożyczek. W Warszawie jest ich jeszcze więcej, bo aż 90 tys." - zaznaczyła Maląg.

Ministerstwo podkreśliło, że "wynik Warszawy rzutuje na całe województwo mazowieckie, gdzie obecnie rozpatrzonych zostało 47 proc. wniosków". Po przeciwnej stronie - jak wskazał resort - jest dziewięć województw, które osiągają co najmniej 70- procentową realizację wniosków. Najlepsze z nich to: podlaskie (79 proc.), zachodniopomorskie (81 proc.), łódzkie (82 proc.) i warmińsko-mazurskie (83 proc.).