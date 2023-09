Dwa miliardy złotych uciekły w dzień. Ciąg dalszy problemów giganta

Akcje grupy Pepco tracą podczas czwartkowych notowań, 28 sierpnia, momentami ponad 15 procent. Krach na walorach spółki trwa już od kilku tygodni, a negatywnych czynników wciąż przybywa.

Akcje Pepco są jednymi z najgorzej radzących sobie walorów w ostatnich tygodniach na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Tylko w czwartek, 28 września, kurs spada momentami o 15 proc., a we wrześniu akcje Pepco potaniały już o ponad 30 procent.

Podczas czwartkowej sesji z kapitalizacji spółki wyparowały ponad 2 miliardy złotych, a w ciągu miesiąca ponad 6 miliardów złotych.

Wokół spółki narosło wiele negatywnych czynników, a rynek może czuć się oszukany, patrząc na to, jak rzeczywistość zweryfikowała założenia finansowe Pepco.

Pojawiają się także kolejne rekomendacje, które zalecają "niedoważanie" akcji właściciela marek Pepco, Dealz oraz Poundland.

Przybierający wciąż na sile wodospad na akcjach Pepco nie dzieje się bez przyczyny, a w zasadzie to kilku. W ostatnich tygodniach grupa odczuwa trudniejsze warunki handlu na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przy słabszym popycie konsumenckim na kluczowe kategorie, tj. odzież i towary ogólnego przeznaczenia. W efekcie notuje niższe od oczekiwanych przychody przy ujemnej dynamice porównywalnej sprzedaży i słabszych niż oczekiwano wynikach nowych sklepów.

- W związku ze spowolnieniem sprzedaży, nie zaobserwowaliśmy jak dotąd oczekiwanego wzrostu marż brutto, ponieważ w ofercie wciąż są produkty pochodzące z zapasów z początku roku zakupione po wyższych cenach. Ponadto termin pojawienia się jesienno-zimowej kolekcji w sklepach zbiegł się z utrzymującą się rekordowo ciepłą pogodą na naszych głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, co osłabiło popyt ze strony klientów w tym okresie - podała spółka.

Rynek może czuć się oszukany, stąd wodospad na kursie Pepco

Dariusz Dadej, analityk Noble Securities, wskazuje, że w ostatnich tygodniach wokół Pepco zmaterializował się splot kilku negatywnych czynników.

- Rynek może też czuć się oszukany przez spółkę. Jeszcze w lipcu tego roku spółka informowała, że wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji - przyp. red.) będzie zgodny z założeniami, czyli w ujęciu rocznym zaliczy kilkunastoprocentowy wzrost. We wrześniu pojawił się komunikat, że będzie on jednak nieco niższy od tych założeń, a dziś mamy brutalną weryfikację i zamiast kilkunastu procent prognozowanego wzrostu mamy zaledwie 2,5 proc. wzrostu, zdecydowanie poniżej zapowiedzi i oczekiwań. To nowy, zaskakujący i bardzo negatywny czynnik, który powoduje silną przecenę w czwartek - wskazał w rozmowie z WNP.PL analityk.

Istotnie, w czwartek, 28 września, akcje Pepco tanieją monetami ponad 15 proc., przy gigantycznych obrotach przekraczających 100 milionów złotych. Kurs osiągnął już nowe historyczne minimum (okolice 22 złotych za akcję), a spadki wydają się nie mieć końca. Bieżąca kapitalizacja to niespełna 13 miliardów złotych, podczas gdy na początku września wynosiła ponad 19 miliardów złotych.

Spółka podała, że słabsza sprzedaż, wraz z utrzymującą się presją inflacyjną po stronie kosztów oraz wpływem inwestycji w nowe sklepy, spowodowały dalszą korektę w dół prognozy na cały rok 2023.

- Obecnie spodziewamy się, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 wyniesie około 750 milionów euro (w porównaniu do EBITDA za rok obrotowy 2022 w wys. 731 milionów euro). Niezależnie od słabszego niż oczekiwano wyniku finansowego, grupa ma silny bilans oraz zapewnioną płynność poprzez dostęp do 400 milionów euro w postaci gotówki i kredytów oraz niezmiennie generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - poinformowała w czwartek grupa Pepco.

W opinii analityka dotychczasowa siła spółki, czyli plany dynamicznego rozwoju, uległa znaczącej degradacji.

- Pepco nie raportuje oczekiwanego wzrostu marży brutto ze sprzedaży i tłumaczy to znajdowaniem się w ofercie towarów z zapasów zakupionych po wyższych cenach niż bieżące. To nie jest zbieżne z tym, co widzimy w branży, i negatywnie wyróżnia spółkę. Niekorzystnie należy postrzegać także zapowiedź weryfikacji strategii. Do tej pory motorem dla wyceny Pepco był jej planowany rozwój. Teraz, przy potencjalnej reorganizacji planów rozwojowych, weryfikacji będą musiały ulec także modele wyceny - wskazuje Dariusz Dadej.

Przegląd strategii grupy kluczem do odbudowy zaufania inwestorów

Spółka zapowiedziała, że przeprowadzi przegląd strategii w ramach całej grupy, zwracając szczególną uwagę na koszty i inicjatywy, które mogą przynieść odpowiednie korzyści w najbliższym czasie, przyspieszyć transformację w bardziej ujednoliconą organizację i ponownie skoncentrować się na naszych głównych rynkach.

- Pozostajemy pewni możliwości zbudowania wiodącego w Europie sprzedawcy dyskontowego, oferującego konsumentom doskonałą wartość w szerokim zakresie produktów FMCG, odzieży i towarów ogólnego przeznaczenia. Naturalne jest jednak, że musimy ponownie skupić się na sednie naszej działalności, jednocześnie zapewniając bardziej zrównoważony wzrost. Musimy poprawić rentowność i generowanie gotówki w ramach naszej podstawowej działalności, jednocześnie realizując precyzyjniej plan wzrostu na rynkach, na których jesteśmy obecni - skomentował sprawę prezes Pepco Andy Bond.

Dopiero pełne wyniki za rok obrotowy 2023, który kończy się we wrześniu, i szczegóły nowej strategii dadzą nam szersze spojrzenie odnośnie przyszłości spółki - wskazuje w rozmowie WNP.PL Dariusz Dadej, analityk Noble Securities.

Pepco Group opublikuje raport za rok obrotowy 2022/2023 12 października 2023 roku. Przypomnijmy, że właścicielem 72 proc. akcji Pepco jest Steinhoff International Holdings, który zbankrutował i prawdopodobnie będzie zmuszony do sprzedaży posiadanych aktywów, w tym akcji Pepco.