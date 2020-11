Dwa tory na odcinku Otwock-Pilawa od połowy grudnia tego roku

Pociągi pojadą po dwóch torach na odcinku od Otwocka do Pilawy od połowy grudnia tego roku, czyli od czasu wejścia w życie nowego kolejowego rozkładu jazdy. Dzięki oddaniu do eksploatacji drugiego toru zwiększy się przepustowość trasy - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Obecnie na tym odcinku pociągi kursują po jednym torze

"Drugi tor między Otwockiem a Pilawą oznacza likwidację +wąskiego gardła+ w komunikacji kolejowej. To zwiększenie możliwości sprawnych podróży pociągiem w ruchu regionalnym, oraz na linii między Warszawą a Lublinem" - powiedział PAP Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Przy okazji oddania pierwszego toru na odcinku Otwock-Pilawa, co nastąpiło pod koniec sierpnia tego roku, zmodernizowano trzy stacje kolejowe Otwock, Celestynów i Pilawa oraz siedem przystanków - Śródborów, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Kołbiel, Chrosna, Zabieżki i Augustówka. Nowe perony mają zamontowane oświetlenie, wyposażone są w wiaty i ławki. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają do dyspozycji pochylnie.

Odcinek z Otwocka do Pilawy jest przebudowywany w ramach modernizacji linii Warszawa - Lublin. Na modernizowanym odcinku zamontowano już 93 rozjazdy. Rozwieszona jest nowa sieć trakcyjna. Zbudowano i zmodernizowano 26 obiektów inżynieryjnych, m.in. mosty i wiadukty.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 od Warszawy Wschodniej do Lublina jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.