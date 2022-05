Dwaj kolejni górnicy z Pniówka wypisani z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach

Dwaj kolejni górnicy z kopalni Pniówek w Pawłowicach, którzy przebywali w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich w związku z oparzeniem dróg oddechowych, zostali we wtorek wypisani do domu – podał we wtorek szpital.

Nadal pozostaje tam pięciu ciężej poszkodowanych górników z oparzeniami zarówno powierzchni ciała, jak i dróg oddechowych. Stan jednego z nich polepszył się na tyle, że został w poniedziałek przekazany z oddziału chirurgii ogólnej na oddział rehabilitacji.

Jak informuje zastępczyni kierownika Oddziału Rehabilitacji Centrum Leczenia Oparzeń dr Joanna Białożyt, średni czas pobytu na tym oddziale to około 21 dni, z możliwością wydłużenia do 42 dni.

"Podstawę pracy z pacjentem stanowi kinezyterapia (leczenie ruchem - PAP). Stopniowo wdrażane są również zabiegi fizykoterapeutyczne. Ich celem jest poprawa zakresu ruchomości w stawach, poprawa siły mięśniowej i ogólnej sprawności pacjentów. Zwracamy też szczególną uwagę na proces kształtowania się blizn pooparzeniowych" - wyjaśnia dr Joanna Białożyt.

W należącej do JSW kopalni Pniówek w Pawłowicach 20 kwietnia doszło do wybuchów metanu. Katastrofa spowodowała dotąd dziewięć ofiar śmiertelnych - to górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli na pomoc poszkodowanym. Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć kolejnych zmarło, mimo wysiłków lekarzy, w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, w tym jedna tuż po przyjęciu do szpitala. Wszyscy zmarli w CLO poszkodowani mieli bardzo rozległe i głębokie oparzenia zewnętrzne oraz oparzenia dróg oddechowych. W siemianowickiej placówce leczonych było w sumie ponad 20 górników.

Siedmiu osób dotąd nie odnaleziono. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki pod ziemią, zagrożony rejon, gdzie pozostali górnicy, został otamowany. Będzie można tam wejść dopiero wtedy, gdy wygaśnie pożar.

Tegoroczny kwiecień to czarny miesiąc polskiego górnictwa. Trzy dni po wypadku w Pniówku, w sobotę 23 kwietnia, doszło do katastrofy w innej kopalni JSW - Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku silnego wstrząsu i wypływu metanu zginęło 10 pracowników.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl