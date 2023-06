Dwaj najbogatsi ludzie na świecie zjedli razem lunch w paryskiej restauracji

Do niezwykłego wydarzenia doszło dziś w Paryżu w restauracji Hotelu Cheval Blanc, gdzie na lunchu spotkali się dwaj najbogatsi ludzie na świecie: Elon Musk i Bernard Arnault, w towarzystwie najbliższych członków rodziny.

Rywalizacja pomiędzy Elonem Muskiem, który jest głównym akcjonariuszem i prezesem Tesli oraz właścicielem SpaceX i Twittera a Bernardem Arnault, głównym akcjonariuszem wraz z rodziną imperium luksusu czyli spółki LVMH, o to, kto jest najbogatszym człowiekiem na świecie, trwa od kilku miesięcy.

W zależności od koniunktury światowej wyceny akcji na giełdzie NYSE w Nowym Jorku i Euronext w Paryżu raz jeden, raz drugi przez kilka dni, czy nawet godzin dzierży palmę najbogatszego człowieka. Obecnie piłka jest po stronie Elona Muska, którego aktywa wyceniane są na około 192 miliardy dolarów, podczas gdy Bernard Arnault może liczyć "tylko" na 180 miliardów dolarów.

Według informacji podanych przez Reutersa dziś obaj panowie zjedli wspólnie lunch w restauracji luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu Cheval Blanc w Paryżu. Hotel należy do LVMH. Do spotkania doszło w restauracji, która może się pochwalić od kilku lat trzema gwiazdkami Michelina. Prowadzi ją renomowany kucharz Arnaud Douckele.

Razem z dwoma multimiliarderami w lunchu uczestniczyli ich najbliżsi, w tym matka Elona Muska Maya Musk oraz dwaj najstarsi synowie Bernarda Arnault: Antoine i Alexandre. Niestety nie znamy menu, ale lokal znany jest z serwowania owoców morza, w tym langust. O dobór trunków można być spokojnym, wszak w grupie LVMH są znamienite marki win, szampanów i likierów.

Elon Musk przebywa w Paryżu przy okazji konferencji dotyczącej nowych technologii VivaTech. Wcześniej spotkał się prezydentem Emmanuelem Macronem, który go namawiał do wybudowania nowej fabryki Tesli we Francji.

