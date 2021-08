Dwie firmy chcą sprzedać cztery "przegubowce" bielskiemu przewoźnikowi

Dwie firmy stanęły do przetargu na dostawę czterech autobusów przegubowych dla komunalnego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej – podał w czwartek przewoźnik. Według planów miałyby one zasilić jego flotę wiosną przyszłego roku.

MZK podał, że skłonny jest przeznaczyć na sfinansowanie zadania 6 mln zł netto (7,38 mln zł brutto). W czwartek zostały otwarte oferty. Propozycja EvoBus Polska - spółki koncernu Daimler, która ma w portfelu m.in. markę Mercedes-Benz - opiewa na 5,98 mln zł netto (7 mln 355 tys. zł brutto). Solaris Bus&Coach zaoferował autobusy w cenie 6,132 mln zł netto (7 mln 542 tys. zł brutto).

Z dokumentacji przetargowej wynika, że firma, która zostanie wybrana, będzie miała na dostawę autobusów siedem miesięcy od podpisania umowy. Na ulice 18-metrowe "przegubowce" o napędzie spalinowym powinny wyjechać wiosną.

Przewoźnik zamierza sfinansować zakup, zaciągając kredyt.

Prezes MZK Hubert Maślanka mówił wiosną br., że firma posiada obecnie 20 pojazdów przegubowych.

Obecny przetarg to już drugie podejście firmy do zakupu tych autobusów. Poprzedni został unieważniony, gdyż - jak wyjaśniła rzeczniczka MZK Agnieszka Dąbrowska - złożona została tylko jedna oferta, która przekraczała kwotę, jaką skłonny był przeznaczyć przewoźnik.

W połowie maja bielski MZK podpisał z firmą Solaris Bus&Coach umowę na dostawę pięciu nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Urbino IV. Dotrą do miasta w październiku. Będą to autobusy 12-metrowe. Mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Koszt brutto transakcji to 7 mln 995 tys. zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy. Jego flota liczy ponad 130 autobusów.

