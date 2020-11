Dwie firmy zainwestują w Polskiej Strefie Inwestycji

Krakowski Park Technologiczny wydał dwie decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dla firm planujących inwestycje na terenie gminy Zator. Podmioty, które je otrzymały zadeklarowały łączne nakłady inwestycyjne wynoszące co najmniej 120 mln zł.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora KPT poinformowała, że pierwsza z wydanych decyzji adresowana jest do firmy Protech, producenta kotłów grzewczych, a druga do firmy Eurowafel z branży spożywczej. Obie firmy to rodzinne przedsiębiorstwa od wielu lat działające na terenie Zatora.

Firma Protech zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 100 mln zł. W ramach inwestycji rozbuduje swój zakład i zwiększy jego zdolności produkcyjne. Z kolei firma Eurowafel zaplanowała wdrożenie nowych technologii produkcyjnych - koszty kwalifikowane tej inwestycji to co najmniej 20 mln zł.

Jak podkreśliła Sadowska, Zatorska Strefa Aktywności Gospodarczej to jedna z najaktywniejszych podstref Krakowskiego Parku Technologicznego. Od 2012 roku, czyli od momentu jej utworzenia wydano tam 32 zezwolenia na działalność w specjalnej strefie gospodarczej, a po wejściu nowych przepisów cztery decyzje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Przedsiębiorcy w sumie zadeklarowali poniesienie blisko 349 mln zł nakładów inwestycyjnych. Dzięki tym inwestycjom powstało 215 nowych miejsc pracy.

"Zator to znakomity przykład gminy, która wiedziała jak w praktyce zadbać o zrównoważony rozwój (…). Rozwojowi przemysłu towarzyszy rozwój turystyki, szkolnictwa, budownictwa rodzinnego oraz kultury, a wszystko jest robione z głową, rozsądnie, z myślą o przyszłych pokoleniach" - wskazała przedstawicielka KPT.

Burmistrz Zatora Mariusz Makuch podkreślił, że przygotowanie terenu oraz infrastruktury pod specjalną strefę ekonomiczną, które doprowadziło do obecnej prosperity, było jednym z kluczowych projektów podjętych przez tamtejszy samorząd.

"Cieszę się, że firmy, które zainwestowały w naszej gminie nie spoczęły na laurach i mimo trudnych czasów odważnie inwestują i rozwijają swoją działalność" - ocenił burmistrz - "Szczególnie, że dotyczy to firm, które jako pierwsze budowały swoje zakłady w Zatorze wśród pól kukurydzy. Dzisiaj ich rozwój napawa mnie dumą i optymizmem" - dodał.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim przedsiębiorca może uzyskać od 35 proc. (duży) do 55 proc. (mały) zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej. Na rozliczenie ulgi jest 12 lat od daty wydania decyzji o wsparciu.

W ciągu trzech kwartałów br. Krakowski Park Technologiczny wydał 16 decyzji o wsparciu firm w oparciu o przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy zadeklarowali w tym czasie 650 mln zł nakładów na inwestycje i utworzenie 448 miejsc pracy. Wśród firm, które otrzymały w tym roku decyzje o wsparciu przeważają firmy polskie (14) oraz mali i średni przedsiębiorcy (13).