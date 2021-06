Dwie inwestycje za ponad 150 mln zł w Suwalskiej SSE

Spółka KAN oraz przedsiębiorstwo Cezar zainwestują w sumie 155,7 mln zł na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podlaskie). Zarząd strefy wydał w tym roku już dziesięć decyzji o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja spółki KAN ma polegać na zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu poprzez rozbudowę centrum produkcyjnego w Białymstoku, w tym budowę nowoczesnej hali produkcyjnej, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń laboratoryjnych do badania jakości wytwarzanych produktów. Ponadto firma planuje zakup nowego parku maszynowego oraz innych urządzeń.

W związku z nową inwestycją KAN Sp. z o.o. poniesie koszty w wysokości co najmniej 130 mln zł oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie o 5 nowych pracowników i utrzyma poziom zatrudnienia 132 pracowników.

Firma KAN Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego oraz instalacji przeciwpożarowych i technologicznych.

Z kolei Przedsiębiorstwo Cezar wybuduje w Ełku (Warmińsko-mazurskie) nową halę produkcyjno-magazynową. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. budowę pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz zakup linii technologicznych i różnego rodzaju maszyn i urządzeń produkcyjnych., a także rozbudowę budynku administracyjnego na potrzeby biura projektowego.

W związku z inwestycją przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 25, 7 mln zł oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o 1 nowego pracownika i utrzymanie poziomu zatrudnienia kształtującego się na poziomie 367 pracowników.

Przedsiębiorstwo Cezar produkuje materiały wykończeniowe dla budownictwa, takie jak listwy przypodłogowe (PVC, MDF, drewno, polistyren, aluminium), listwy do wykładzin, profile do glazury i terakoty, profile do boazerii, panele ścienne, listwy schodowe, fugowe, ochronne, podkłady podłogowe (polistyren, pianka polietylenowa, spilśnione drewno, naturalny korek),profile standardowe i budowlane.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Firmy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji inwestycji w każdym dowolnym miejscu na gruntach prywatnych, a suwalska strefa zarządza w tym zakresie wyznaczonym obszarem.

Na terenie zarządzanym przez Suwalską SSE firmy mogą liczyć na pomoc w formie zwolnień od podatku PIT i CIT. Strefa informuje, że ulgi są zróżnicowane. Wynoszą od 35-70 proc. zainwestowanego kapitału, w zależności od danego obszaru (województwa, powiatu), gdzie powstanie inwestycja, oraz spełnienia innych warunków. Strefa podkreśla, że zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. wartości zainwestowanego kapitału to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju.

