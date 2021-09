Dwie inwestycje za ponad 40 mln zł w Suwalskiej SSE

Firmy Rafał Koc Rafko oraz Plastixal zainwestują ponad 40 mln zł na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podlaskie). Zarząd strefy wydał w tym roku już 22 decyzje o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Firma Rafał Koc Rafko planuje wybudować w Białymstoku zakład produkcyjno-magazynowy oraz zakupić maszyny i urządzenia. Nowa inwestycja ma zwiększyć moc produkcyjną istniejącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca deklaruje poniesienie kosztów w wysokości 16 mln 489 tys. złotych oraz zatrudnienie 1 nowego pracownika, a także utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 15 pracowników przez okres 3 lat. Rafko jest firmą specjalizującą się w dystrybucji sprzętu i akcesoriów audio-video.

Z kolei inwestycja spółki Plastixal również zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego przedsiębiorstwa. Inwestycja zostanie zrealizowana w Starym Bożejewie, w gm. Wizna, w powiecie łomżyńskim. W związku z tymi planami przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 23 mln 756 tys. zł oraz zatrudnienie 5 nowych pracowników i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 125 pracowników przez okres 3 lat. Plastixal jest producentem okien i drzwi z PVC i aluminium.

W 2021 r. Zarząd SSSE SA wydał już 22 decyzje o wsparciu inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym, reprezentują głównie kapitał polski, ale są też wśród nich spółki z kapitałem zagranicznym: z Korei Południowej, Chin i Niderlandów.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Firmy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji inwestycji w dowolnym miejscu na gruntach prywatnych, a suwalska strefa zarządza w tym zakresie wyznaczonym obszarem.

Na terenie zarządzanym przez Suwalską SSE firmy mogą liczyć na pomoc w formie zwolnień od podatku PIT i CIT. Strefa informuje, że ulgi są zróżnicowane - wynoszą od 35 proc. do 70 proc. zainwestowanego kapitału, w zależności od danego obszaru (województwa, powiatu), gdzie powstanie inwestycja, oraz spełnienia innych warunków. Zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. wartości zainwestowanego kapitału to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju - podkreśla strefa.

