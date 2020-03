Dwie nowe ściany wydobywcze w kopalniach spółki Tauron Wydobycie

Kopalnie spółki Tauron Wydobycie uruchomiły dwie nowe ściany wydobywcze, w tym jedną z wykorzystaniem części infrastruktury nowego poziomu 800 m w kopalni Janina. Kopalnie firmy eksploatują obecnie węgiel z pięciu ścian wydobywczych, co daje ponad 20 tys. ton surowca na dobę.

"Podziemna eksploatacja za pomocą sześciu frontów wydobywczych ma ustabilizować poziom wydobycia w spółce w tym roku" - podała firma w czwartkowym komunikacie. Jej prezes Tomasz Cudny zapewnił, że obecnie możliwości spółki pozwalają na stałe utrzymanie dobowej wielkości wydobycia powyżej 20 tys. ton.

Inwestycja w zakładzie górniczym Janina w Libiążu, w ramach której uruchomiono jedną z dwóch nowych ścian, to jedno z największych - obok nowego szybu Grzegorz w kopalni Sobieski w Jaworznie - przedsięwzięć spółki Tauron Wydobycie, która w latach 2016-2020 przeznacza na strategiczne inwestycje łącznie 1,3 mld zł. W ub. roku nakłady Tauronu na inwestycje w segmencie wydobycia węgla sięgnęły 300 mln zł.

Nowy poziom 800 m w kopalni Janina, którego budowa jest już bardzo zaawansowana, ma uzyskać pełną funkcjonalność do jesieni 2021 roku. W ocenie przedstawicieli spółki, węgiel z pierwszej ściany uruchomionej z wykorzystaniem części infrastruktury tego poziomu, charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Blok ten, budowany kosztem ok. 6 mld zł, ma zostać oddany do użytku w końcu lipca br.

W kopalni Janina m.in. pogłębiono szyb Janina VI do docelowej głębokości 823 m, wykonano szkielet wyrobisk udostępniających poziom 800 m poprzez wydrążenie ok. 5 km wyrobisk oraz przygotowano zasadniczą część dołowej infrastruktury technicznej. Na powierzchni powstaje m.in. baszta wieży szybowej, a także droga dojścia załogi do szybu, infrastruktura drogowa, kolejowa i energetyczna.

Obecnie - jak podała spółka Tauron Wydobycie - znaczna część jej produkcji pochodzi ze ścian, z których każda zapewnia wydobycie powyżej 5 tys. ton węgla na dobę. Co najmniej jedna taka ściana jest w każdym z trzech zakładów górniczych spółki. Druga z uruchomionych w ostatnim czasie ścian - obok tej w kopalni Janina - znajduje się w kopalni Sobieski w Jaworznie.

"Działania restrukturyzacyjne realizowane w Tauron Wydobycie w wielu obszarach w połączeniu ze zwiększonym postępem robót przygotowawczych to dobry prognostyk dla osiągnięcia efektywności ekonomicznej. Każda realizowana przez nas inicjatywa jest zorientowana na działania proefektywnościowe, redukujące koszty i generujące wzrost wydajności pracy" - podkreślił prezes Cudny, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

Równolegle do prac w kopalni Janina postępuje budowa głębokiego na 870 m szybu Grzegorz w Jaworznie. To jedna z największych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, także uznana za strategiczną dla spółki Tauron Wydobycie. Pełną funkcjonalność obiekt ma uzyskać w 2023 r. Po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróci się o ponad połowę, z obecnych ok. 11 km do ok. 4,5 km.

Rozpisane do 2025 r. inwestycje trwają również w zakładzie górniczym Brzeszcze - trzeciej, po Sobieskim i Janinie, kopalni należącej do spółki Tauron Wydobycie. W Brzeszczach są prowadzone prace związane z dostosowaniem dołowej infrastruktury sieci wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej kopalni oraz dalsze odtwarzanie i unowocześnianie mocy produkcyjnych, ukierunkowane na wzrost efektywności procesów wydobywczych i wspomagających.

Poprzednio kopalnie spółki Tauron Wydobycie uruchomiły trzy nowe ściany wydobywcze o zdolności produkcyjnej ok. 10-13 tys. ton węgla na dobę w listopadzie ub. roku. Wielkość zasobów w tych trzech ścianach oszacowano na ponad 2 mln ton. Zwiększenie wydobycia miało poprawić wyniki spółki. Wcześniej wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda oceniał, że program naprawczy Tauronu Wydobycie "powoli przynosi małe, ale pewne efekty".

W ub. roku przedstawiciele Tauronu i ówczesnego resortu energii potwierdzili - m.in. podczas obrad sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa - trudną sytuację finansową spółki Tauron Wydobycie, która miała problemy z wykonaniem zakładanych planów oraz zapewnieniem finansowania niezbędnych inwestycji. Grupa Tauron informowała wówczas, iż rozważana jest sprzedaż kopalni Janina - jednego z trzech zakładów Tauronu Wydobycie, co jednak nie doszło do skutku. We wrześniu ub. roku powstał raport dotyczący sytuacji spółki oraz plan naprawczy.

Jak informowała wcześniej spółka, wartość realizowanego programu inwestycyjnego Tauronu Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł. Tylko w ub. roku nakłady na inwestycje w segmencie węglowym przekroczyły 300 mln zł. Najważniejsze projekty to budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski (do 2023 r.), bardzo już zaawansowana budowa poziomu 800 m w Janinie (do 2021 r.) oraz program inwestycyjny w Brzeszczach. Ich efektem ma być zwiększenie wydobycia i zapewnienie rentowności działania.

W końcu maja br. ub. roku grupa Tauron, której moce wytwórcze oparte są obecnie przede wszystkim na węglu kamiennym ogłosiła, że w perspektywie najbliższej dekady zamierza postawić na nisko- i zeroemisyjne źródła energii - w 2030 r. ich udział w miksie wytwórczym grupy ma przekroczyć 65 proc. Planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 megawatów mocy), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 megawatów) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Planowane jest stopniowe wyłączanie starych bloków węglowych.