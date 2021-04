Dwóch chętnych do wykonania badań geofizycznych dla drogi S52

Dwie firmy stanęły do przetargu na wykonanie badań geofizycznych i opracowanie ich wyników dla projektowanej budowy S52, zwanej Beskidzką Drogą Integracyjną, która połączy Bielsko-Białą z węzłem w Głogoczowie pod Krakowem – podał w czwartek krakowski oddział GDDKiA.

"Badania te są konieczne do opracowania koncepcji projektowej inwestycji" - podkreśliła rzeczniczka oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Jak dodała, oferta Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych z Krakowa opiewa na 2,58 mln zł, a Zakładu Usług Geologicznych Geotech z Rzeszowa - na 3,37 mln zł.

"Termin wykonania zadania określony został w dokumentacji na sześć miesięcy z możliwością skrócenia go do czterech. Przedsiębiorstwo z Krakowa zadeklarowało, że jest w stanie skrócić prace do czterech miesięcy. Teraz komisja przetargowa przystępuje do sprawdzania dokumentów ofertowych" - poinformowała Mikrut.

Rzecznik dodała, że zakres zamówienia obejmuje m.in. wykonanie polowych badań geofizycznych: metodą tomografii elektrooporowej - ERT, a także metodą sejsmicznej tomografii refrakcyjnej. Wykonane mają one zostać wzdłuż wytyczonych profili dla trasy głównej, drogowych obiektów inżynierskich, węzłów drogowych, osuwisk i terenów predysponowanych do powstawania ruchów masowych. Firma, z którą podpisana zostanie umowa, będzie musiała przeprowadzić polowe badania geofizyczne techniką analizy fal powierzchniowych MASW. Umowa obejmuje Będzie miała także pomiary geodezyjne.

Wyniki badań mają zostać odpowiednio zinterpretowane i przedstawione zgodnie z wymogami wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Iwona Mikrut przypomniała, że Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie: główna przyspieszona. Status ekspresowej otrzymała w maju 2016 r. Wówczas zatwierdzony został jej przebieg. Ustalono, że prowadzi z Cieszyna do Bielska-Białej i stąd, od węzła Suchy Potok, do drogi krajowej 7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

"Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa będzie miał długość ok. 61 km. Będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z trzynastoma węzłami drogowymi: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów. W ciągu drogi powstaną 104 obiekty mostowe, mury oporowe, cztery miejsca obsługi podróżnych i obwód drogowy +Wadowice+" - podała Mikrut.

W zakresie ochrona środowiska przewidziano: ekrany akustyczne o łącznej długości 38 km, 26 przejść dla zwierząt i zieleń ochronną o długości 30 km.

Rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA przypomniała, że decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r., ale do tej pory nie jest prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. "Wprawdzie 16 stycznia ub.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale stowarzyszenie +Inicjatywa Wolne Wadowice+ złożyło skargę kasacyjną do NSA. Sprawa do dzisiaj nie została zakończona" - zaznaczyła Mikrut. Pomimo tego kontynuowane są prace dokumentacyjne.

Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała - Głogoczów w systemie "projektuj i buduj" i podziale na pięć odcinków przewiduje się w drugim półroczu 2024 r. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na pierwsze półrocze 2025 r. Realizację robót budowlanych przewidziano w latach 2027-2031.

