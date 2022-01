Dwóch kandydatów w konkursie na stanowisko wiceprezesa Taurona

Dwóch kandydatów - spośród trzech zgłoszonych - dopuszczono do rozmów kwalifikacyjnych w konkursie na stanowisko wiceprezesa spółki Tauron Polska Energia ds. korporacyjnych. Rozmowy z kandydatami zaplanowano na najbliższy czwartek - poinformował w poniedziałek Tauron.

"Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia SA poinformował, iż w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w zarządzie Tauron Polska Energia SA VI wspólnej kadencji złożono łącznie 3 zgłoszenia. Do rozmów dopuszczono 2 kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 stycznia 2022 r." - czytamy w poniedziałkowym komunikacie Grupy.

Obecnie zarząd Taurona pracuje w czteroosobowym składzie. Obowiązki prezesa pełni wiceprezes ds. handlu Artur Michałowski, za finanse odpowiada wiceprezes Krzysztof Surma, za zarządzanie majątkiem wiceprezes Jerzy Topolski, a za sprawy strategii i rozwoju - wiceprezes Patryk Demski.

4 sierpnia ub. roku Rada nadzorcza Taurona PE powołała Artura Michałowskiego (wcześniej przez pięć lat wiceprezesa spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa) na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji prezesa spółki. Ponadto powołano wówczas Krzysztofa Surmę na stanowisko wiceprezesa ds. finansów oraz Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju.

W lipcowym konkursie na prezesa Taurona oraz jego trzech zastępców wpłynęły 33 zgłoszenia. O stanowisko prezesa zarządu spółki ubiegało się siedem osób, jednak Rada nie wybrała spośród nich szefa spółki. 6 sierpnia 2021 r. ogłoszono kolejny konkurs na stanowisko prezesa - wpłynęło pięć zgłoszeń, jednak także to postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Od jesieni 2016 r. do połowy 2020 r. roku zarządem Taurona kierował prezes Filip Grzegorczyk. Zastąpił go Wojciech Ignacok, który z końcem lutego ub. roku zrezygnował ze stanowiska. Po nim obowiązki prezesa krótko pełnił ówczesny wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski, który w maju 2021 odszedł z firmy. 1 kwietnia 2021 r. stanowisko prezesa objął Paweł Strączyński, który po złożonej 2 lipca rezygnacji kierował firmą do 4 sierpnia 2021 r., kiedy obowiązki prezesa przejął Artur Michałowski.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującą kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającą przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ok. 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

