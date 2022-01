Dworczyk: Dolnośląski Ład wspomoże m.in. rozwój zaniedbanego południa regionu

Dolnośląski Ład pomoże w rozwoju zaniedbanego południa regionu - ocenił szef KPRM Michał Dworczyk i poseł ziemi wałbrzyskiej. "Cieszę się, że sejmik dolnośląski przyjął ten dokument ponad politycznymi podziałami" - dodał minister.

Sejmik dolnośląski w miniony czwartek przegłosował uchwałę przy tylko jednym głosie sprzeciwu. W poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu Dworczyk podziękował radnym.

"W naszym spolaryzowanym świecie politycznym jest bardzo pozytywnym przejawem współpracy i dowodem na to, że w sprawach ważnych dla regionu potrafimy ze sobą współpracować, ze sobą rozmawiać. Prawda jest taka, że niezależnie, kto ma większość w sejmiku czy parlamencie pewne inwestycje, programy strategiczne dla regionu dolnośląskiego niezmiennie są potrzebne" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że Dolnośląski Ład to dokument strategiczny będący komponentem Polskiego Ładu, który został przygotowany w oparciu o dokumenty strategiczne opracowywane dla regionu we wcześniejszych latach. W jego ocenie pozwoli on w rozwoju szczególnie zaniedbanej i uboższej części regionu, jakim jest pod względem infrastrukturalnym i gospodarczym południe Dolnego Śląska.

"Skupiliśmy się na najważniejszych projektach z punktu widzenia naszego regionu. I to, co jest istotne, przez ostatnie miesiące konsultowaliśmy ten program z samorządowcami. Każda gmina mogła się wypowiedzieć" - mówił Dworczyk.

Podkreślił, że - o ile w poprzednich latach takie projekty były tylko pomysłami, dla których nie było gwarantowanych źródeł finansowania - to w przypadku Dolnośląskiego Ładu "ma on fundament finansowania, który zabezpiecza realizację tych projektów".

Poseł ziemi legnickiej minister Krzysztof Kubów podkreślił, że dokument ma służyć rozwojowi całego regionu. Zwrócił uwagę, że dla północno-zachodniej części Dolnego Śląska niezwykle ważne dla rozwoju są połączenia komunikacyjne z Wrocławiem.

"Chcemy rozwijać kolej aglomeracyjną, która połączy Legnicę z Polkowicami, Lubinem i Głogowem, a następnie umożliwi łatwiejszy dojazd do aglomeracji wrocławskiej. Innym dużym, wielomiliardowym zadaniem będzie podniesienie dróg krajowych nr 94 i 36 do rangi tras szybkiego ruchu. To na pewno przyczyni się do wielu nowych inwestycji przy tej trasie" - powiedział Kubów.

