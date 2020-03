Dworczyk: jesteśmy gotowi rozmawiać z opozycją o pakiecie antykryzysowym

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zadeklarował gotowość do rozmów z opozycją na temat pomocy dla pracowników i przedsiębiorców wobec problemów gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa.

Według ministra nie ma powodów, by przesunąć datę wyborów prezydenckich. Jak dodał, decyzje będą zależały od rozwoju wydarzeń.

"Jesteśmy otwarci na dialog. Zresztą już daliśmy tego dowód, rozmawiając o pierwszej ustawie +antywirusowej+" - powiedział Dworczyk w czwartek w Polsat News. "Dzisiaj też jesteśmy otwarci na dialog. Każde rozwiązanie, które może być korzystne dla obywateli i jest możliwe do wprowadzenia" - zapewnił minister. Jak zastrzegł, "tego rodzaju rozwiązania zawsze są kompromisem między oczekiwaniami, a możliwościami czy to budżetowymi, czy to organizacyjnymi".

Rządowy projekt pakietu pomocowego był w czwartek tematem spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Według rzecznika rządu Piotra Müllera prace nad projektem zakończą się w tym tygodniu, aby możliwe było przyjęcie go przez Sejm na przyszłotygodniowym posiedzeniu. Rzecznik zadeklarował otwartość na sugestie opozycji. "Czekamy na propozycje ze strony klubów parlamentarnych. Każdej z nich będziemy się przyglądać i analizować również pod kątem ewentualnego wprowadzenia" - powiedział Müller.

Pakiet pomocy nazwany tarczą antykryzysową został zaprezentowany w środę po radzie gabinetowej - posiedzeniu rządu pod przewodnictwem prezydenta. Projekt, którego wartość oszacowano na 212 mld zł, zakłada m. in. przejściowe zawieszenie składek na ZUS i spłaty części rat kredytobiorców, pomoc dla samozatrudnionych i przeznaczenie przez państwo 30 mld zł na inwestycje.

Dworczyk był też pytany o termin wyborów prezydenckich wobec możliwej kwarantanny tysięcy wyborców i kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego członków komisji wyborczych. "Na pewno nikt nie będzie narażał bezpieczeństwa Polaków" - oświadczył. "Jak ta epidemia będzie się rozwijać. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować decyzje" - zapowiedział.

"Nie ma przesłanek do tego, żeby wprowadzać czy to stan wyjątkowy, czy to stan klęski żywiołowej, stąd też przesunięcie wyborów dzisiaj byłoby bezzasadne i nie miałoby podstawy prawnej" - ocenił szef KPRM. "Ale jak będzie się rozwijała sytuacja, oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć i na pewno będziemy elastycznie reagować" - dodał.