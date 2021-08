Dworczyk: Kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu - rano w Warszawie

Kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wyląduje rano w Warszawie - poinformował PAP w niedzielę wieczorem szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk.

Na pokładzie kolejnego samolotu LOT z Uzbekistanu będzie 100 osób - zaznaczył w rozmowie z PAP.

Do tej pory samolotami do Polski sprowadzono z Kabulu poprzez lotnisko Navoiy w Uzbekistanie ok. 340 osób.

W niedzielę rano w Warszawie wylądował samolot z 80 osobami, wcześniej Dworczyk informował o 260 ewakuowanych - kilkorgu Polakach i pozostałych naszych afgańskich współpracownikach - współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym, czy jeszcze wcześniej z polską placówką dyplomatyczną.

