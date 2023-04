Dworczyk: miliard złotych na wkłady własne trafi na Dolny Śląsk

Miliard złotych z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych w projektach unijnych trafi na Dolny Śląsk – powiedział w środę we Wrocławiu minister w KPRM Michał Dworczyk. Wymagany wkład własny przy realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie dla Dolnego Śląska wynosi 30 proc.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister w KPRM Michał Dworczyk w środę podczas konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczęcie odbywającego się we Wrocławiu Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego podkreślił, że Dolny Śląsk to region, który rozwija się najszybciej w sakli całej Polski. "Konsekwencją tego jest to, że w rozpoczynającej się perspektywie unijnej wkłady własne dla beneficjentów wynoszą, nie tak jak w przypadku innych województw 15 proc., tylko 30 proc" - mówił Dworczyk.

Dodał, że wkład własny wynoszący 30 proc. dla niektórych samorządów może być "barierą nie do przeskoczenia". "Dlatego po konsultacjach z samorządami, rząd podjął decyzję o przekazaniu miliarda złotych dla województwa dolnośląskiego na wkłady własne dla samorządów i innych beneficjentów" - mówił Dworczyk.

Dodał, że dzięki tym środkom wkład własny beneficjentów będzie znacząco niższy niż 30 proc. "Miliard złotych, które trafi na Dolny Śląsk dla wielu samorządów stworzy realną możliwość aplikowania o środki europejskie" - mówił minister. Dodał, że to dobra informacja dla Dolnego Śląska i subregionu wałbrzyskiego, ponieważ - jak mówił Dworczyk - znaczna kwota z tych środków trafi do subregionu wałbrzyskiego.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że Dolny Śląsk jest jednym z dwóch regionów przejściowych w Polsce. "Regiony przejściowe mają inną strukturę, jeśli chodzi o wkład własny i dotacje. Decyzją Komisji Europejskiej w regionach przejściowych wkład własny wynosi 30 proc., a dotacja unijna 70 proc." - mówił Przybylski.

Marszałek podkreślił, że w ramach nowej perspektywy finansowej Dolny Śląsk otrzyma łącznie 11 mld zł środków unijnych. "Zgromadzenie wkładów własnych do realizacji projektów unijnych dla beneficjentów byłoby niezwykle trudne. Dlatego podjęliśmy rozmowy z rządem polskim, które zakończyły się powodzeniem. Miliard złotych z budżetu państwa spowoduje, że środki z funduszy europejskich będą łatwiej wykorzystywane przez beneficjentów" - mówił marszałek.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych. 2,6 miliarda złotych trafi do subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych. Połowa kwoty przekazanej z budżetu państwa na wkłady własne ma być przeznaczona dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki: do wysokości 33,2 mln euro, jako uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 100,5 mln euro jako uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 88,7 mln euro, jako uzupełnienie do środków z Funduszu Sprawiedliwe Transformacji.

Ponadto Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w uzgodnieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, zapewni środki do wysokości 130,8 mln euro z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z EFS+, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Pierwsze konkursy na realizację projektów współfinasowany ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej zarząd województwa dolnośląskiego zamierza ogłosić w maju i czerwcu.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl