Dworczyk: Ponad 156 mln zł trafi na Dolny Śląsk z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (aktualizacja)

Ponad 156 mln zł otrzymają samorządy z woj. dolnośląskiego na modernizację i budowę dróg w regionie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przekazał w piątek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak podkreślił, 69 mln zł z tej kwoty trafi do subregionu wałbrzyskiego.

Podczas piątkowej konferencji prasowej we Wrocławiu szef KPRM Michał Dworczyk podsumował wyniki kolejnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podkreślił, że łącznie, w skali całego kraju w 2022 roku na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych przeznaczone zostaną ok. 2,7 mld zł.

"To olbrzymie środki, a jest to już kolejna edycja programu, dzięki któremu samorządy zarówno te na poziomie powiatów jak i gmin mogą budować drogi, mogą remontować drogi, mogą rozwijać infrastrukturę, która jest najbliższa dla mieszkańców" - powiedział.

Jak poinformował, na Dolny Śląsk w ramach tegorocznej edycji naboru trafi ponad 156 mln zł. "Dzięki tym środkom samorządy będą mogły rozwijać infrastrukturę drogową. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że z tej kwoty aż 69 mln zł trafi do subregionu wałbrzyskiego, na południe Dolnego Śląska, czyli tam, gdzie przez wiele lat środki trafiały w o wiele mniejszym procencie niż do innych części naszego województwa, w tereny, które przez wiele lat były zaniedbywane. My dzisiaj nadrabiamy te zaległości" - dodał minister.

"To, co jest bardzo istotne i należy to podkreślić, to fakt, że ten program i jego kolejna edycja jest właśnie dokładnym przykładem polityki zrównoważonego rozwoju, którą prowadzi rząd premiera Mateusza Morawieckiego, rząd PiS. Niezwykle ważne są te wielkie inwestycje w infrastrukturę, drogi ekspresowe - to są takie ruszty komunikacyjne, które łączą województwo, łączą region z innymi częściami kraju i Europy, ale do tego rusztu komunikacyjnego trzeba dojechać" - mówił Dworczyk.

Jak przekonywał, potrzebna jest dobra infrastruktura drogowa na poziomie powiatów i gmin. "I właśnie program, który realizujemy zapewnia to, żeby samorządowcy, którzy sami najlepiej znają potrzeby swoich lokalnych społeczności, podejmowali decyzje, które drogi powinny być wyremontowane, zrewitalizowane, czy zbudowane" - powiedział.

Zwrócił przy tym uwagę na wysokie zainteresowanie samorządowców programem i ich zaangażowanie w przygotowanie projektów. "Parlamentarzyści z Dolnego Śląska mówili mi, że nie ma praktycznie gminy na Dolnym Śląsku, czy powiatu, z których samorządowcy nie konsultowaliby tego programu i nie angażowali się w przygotowanie wniosków" - dodał.

W ramach tegorocznej edycji Funduszu na drogi gminne przeznaczone zostaną 103,7 mln zł, a na drogi powiatowe 52,7 mln zł.

Obecny na konferencji wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wskazał, że system skonstruowany był tak, "aby te mniej ważne ze względu na nośność komunikacyjną drogi były elementem łączenia się do tych najważniejszych".

Jak przekazał, w tym roku zaakceptowano 90 wniosków gminnych i 30 wniosków powiatowych. "To jest naprawdę duży rozmach. Można powiedzieć, że prawie każdy powiat i więcej niż połowa gmin, a jeżeli spojrzymy cztery lata wstecz, to można powiedzieć, że większość gmin otrzymała 2-3 projekty w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - mówił wojewoda.

"Największe projekty w tej edycji to projekty dla Szklarskiej Poręby, dla Kamiennej Góry, Legnicy, ale będą także realizowane duże projekty ważnych odcinków w powiatach i gminach, niekoniecznie miejskich. To np. powiat żmigrodzki, powiat oławski, Sobótka, Międzylesie, Nowa Ruda, Dzierżoniów - to są w tej edycji najwięksi beneficjenci" - wymieniał Obremski.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

