Dworczyk: Program Inwestycji Strategicznych ma być mocnym impulsem rozwojowym po pandemii

Inwestycje w ramach Programu Inwestycji Strategicznych mają być mocnym impulsem rozwojowym po pandemii; to także realizacja polityki zrównoważonego rozwoju – mówił w poniedziałek w Piławie Górnej (Dolnośląskie) szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk wziął w poniedziałek udział w spotkaniu samorządowców subregionu wałbrzyskiego, na którym ogłoszono wyniki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szef KPRM przypomniał, że w ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów trafi ponad 23 mld zł. "To bezprecedensowy program, bo tego rodzaju zastrzyku finansowego dla samorządów chyba nie było do tej pory nigdy. A zgodnie z tym, co powiedział premier Mateusz Morawiecki (…) za chwilę będziemy mieć kolejną odsłonę Polskiego Ładu i kolejne kilkadziesiąt miliardów złotych będą gotowe do tego, by samorządy mogły aplikować o dofinansowanie" - mówił Dworczyk.

Minister podkreślił, że pieniądze z programu zostaną przeznaczone na inwestycje, które mają być mocnym impulsem rozwojowym po pandemii. "Ten program ma tchnąć życie w wiele środowisk społeczno-gospodarczych, będzie to szansa na rozwój firm, będzie to szansa na inwestycje dla samorządów, ale będzie to też kolejny etap poprawy życia mieszkańców w naszych małych ojczyznach" - mówił.

Dodał, że w ramach Programu Inwestycji Strategicznych gminy złożyły wnioski na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie na ponad 90 mld zł. "Rozdysponowano ponad 24 mld zł, na Dolny Śląsk w tej edycji skierowano ponad 1,6 mld zł, a z tego do subregionu wałbrzyskiego, w którym się znajdujemy - 349 mln zł" - mówił. Dodał, że niemal wszystkie samorządy, które aplikowały o środku "otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe".

Minister podkreślił, że wsparcie jest zróżnicowane, ponieważ przeznaczone zostanie m.in. na inwestycje drogowe, wodociągowe i kanalizacyjne, infrastrukturę sportową, termomodernizację budynków czy projekty kulturalne.

Piława Górna, w której odbyło się wręczenie promes dla samorządów z subregionu wałbrzyskiego, otrzymała ok. 9 mln zł na budowę infrastruktury sportowej.

Dworczyk podkreślił, że celem programu Polski Ład, jest również "realizacja polityki zrównoważonego rozwoju". "To jest ten czas, kiedy nadrabiamy różnice rozwojowe, zarówno pomiędzy regionami, które do tej pory nie były dofinansowane - jak południe Dolnego Śląska (…) nie tylko duże miasta otrzymują dofinansowanie, ale również gminy, które często miały problem z wkładem własnym do inwestycji" - mówił.

Minister w tym kontekście podał kwoty dofinansowania na mieszkańca. "Jeżeli porównamy Wrocław i okręg wrocławski - tam na mieszkańca przypada około 440 zł, a w subregionie wałbrzyskie to jest już 540 zł (…) Tu właśnie chodzie o nadrabianie strat, tych zapóźnień, czasu, w którym nie można było budować kanalizacji, wodociągów - inwestycji niezbędnych do tego by nasz subregion się nie wyludniał" - mówił.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl