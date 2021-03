Dworczyk: proszę nie mówić, że PiS obiecuje wyłącznie gruszki na wierzbie

Proszę nie mówić, że PiS obiecuje wyłącznie gruszki na wierzbie, niektórych planów nie udało się zrealizować, ale wprowadziliśmy największe programy solidarnościowe i społeczne, obniżki podatków i szereg innych rozwiązań - mówił szef KPRM odpowiadając na pytania o Nowy Ład.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 10 głównych haseł Nowego Ładu, programu partii na czas po epidemii COVID-19, który w całości ma zostać przedstawiony w sobotę 20 marca. Hasła odnoszą się m.in. do zdrowia, rozwoju, rodziny, przedsiębiorczości. Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

W poniedziałek minister Dworczyk był pytany w części internetowej rozmowy w Radiu RMF FM, czy w nazywanym przez PiS "po Rooseveltowsku" Nowym Ładzie będzie również propozycja, żeby kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. złotych "dla każdego, a nie tylko dla posłów". "Mamy szereg rozwiązań korzystnych z punktu widzenia większości Polaków, natomiast będziemy je prezentować w najbliższą sobotę" - odpowiedział szef KPRM.

Odniósł sie też do uwagi, że PiS "znowu obieca gruszki na wierzbie". "Te opowieści o obietnicach gruszek na wierzbie traktuję jako niesprawiedliwą ocenę naszych działań. (...) Rozmawiajmy też o faktach. Obniżka podatku CIT z 19 proc. do 9 proc., PIT - 0 proc. do 26. roku (życia), dla wszystkich obniżka o 1 pkt proc. PIT-u, i tak dalej. Proszę nie mówić, że Prawo i Sprawiedliwość obiecuje wyłącznie gruszki na wierzbie" - powiedział Dworczyk. Zgodził się, że niektórych planów nie udało się zrealizować.

Minister zaznaczył, że PiS zrealizował "największe programy solidarnościowe i społeczne, obniżki podatków i szereg rozwiązań".

Dopytywany o "Mieszkanie Plus", polityk przyznał, że "pierwotnie zakładanych celów w tej perspektywie czasowej, którą sobie ustalaliśmy, nie udało się osiągnąć". Przekonywał, że "zostało wprowadzonych szereg rozwiązań, które uprościły procesy inwestycyjne, i w ostatnich kilku latach mamy absolutnie najwyższe wyniki, jeśli chodzi o oddawane mieszkania do użytku".

Na uwagę, że "nie ma to nic wspólnego z programem "Mieszkanie Plus", Dworczyk odparł, że tyle mieszkań oddali do użytku "deweloperzy, którzy działają w oparciu o porządek prawny przygotowywany i ustalany przez większość parlamentarną".

"To jest ściśle ze sobą powiązane. Program +Mieszkanie Plus+ nie polega wyłącznie na tym, że pojawiają się z kosmosu mieszkania, tylko (z tego), że tworzymy porządek prawny, który ułatwia funkcjonowanie firmom i osobom, które chcą budować mieszkania i domy. I dzięki temu więcej tych mieszkań i domów każdego roku powstaje. (...) W stosunku do poprzednich lat nastąpiło wyraźne zwiększenie ich liczby" - przekonywał Michał Dworczyk.

Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, program Nowy Polski Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. Jak informował premier, w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

Z kolei szef PiS Jarosław Kaczyński podkreślał w niedawnej rozmowie z PAP, że Nowy Ład jest "wielką szansą dla kraju, dla wielu polskich rodzin, ogólnie dla wielu ludzi, także tych, którzy ze względu na wiek już rodzin nie mają". "Jest to bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa. Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 r. Natomiast Nowy Polski Ład jest już nową jakością, i naprawdę warto go wprowadzić" - dodał wicepremier.

