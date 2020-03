Dworczyk: rząd przyjmie projekt specustawy ws. tarczy antykryzysowej w trybie obiegowym

Projekt specustawy ws. tarczy antykryzysowej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym - poinformował w piątek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Chodzi o projekt ustawy zwierającej rozwiązania dotyczące obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. Założenia "tarczy" zostały zaprezentowane po środowym posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Dworczyk przed posiedzeniem sztabu kryzysowego był pytany przez dziennikarzy, czy w piątek znany będzie ostateczny kształt projektu ustawy oraz czy zostanie skierowany do konsultacji do prezydenta i do Rady Dialogu Społecznego.

"Te konsultacje cały czas trwają, ale to nie wyklucza uzupełnienia poszczególnych zapisów legislacyjnych. Te prace są prowadzone w naprawdę bardzo szybkim tempie. Nie dlatego, że nie dbamy o jakość procesu legislacyjnego, ale dlatego, że sytuacja tego wymaga. W związku z tym, zakładam, że tak na prawdę do ostatniego momentu będziemy wprowadzać takie poprawki, które będą niezbędne żeby stworzyć optymalne narzędzia do wsparcia przedsiębiorców, do wsparcia pracowników" - odpowiedział szef Kancelarii Premiera.

Pytany zaś, czy w związku z tym Rada Ministrów zajmie się projektem już we wtorek (wtedy zwyczajowo zbiera się rząd na posiedzeniu), odpowiedział: "Nie wiem czy to będzie najbliższy wtorek, czy to będzie poniedziałek. Myślę, że projekt ustawy, który jest dyskutowany, konsultowany, zostanie przyjęty w trybie obiegowym". Zaznaczył, że rząd wiele projektów przyjmuje w trybie obiegowym.

"Stanie się tak, dlatego, żeby nie zwoływać tradycyjnego posiedzenia Rady Ministrów, gdzie cała Rada Ministrów musiałaby się spotkać w jednym pomieszczeniu i głosować" - wyjaśnił Dworczyk. "Więc jedno jest pewne, że wykorzystamy do tego tryb obiegowy" - wskazał.

Rządowa "tarczy antykryzysowa" przewiduje m.in. odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty), mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych).