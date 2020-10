Kiedy przetarg na budowę trasy S8 Wrocław - Kłodzko?

Mamy nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy zostanie ogłoszony przetarg na budowę trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka – powiedział w czwartek (22 października) we Wrocławiu szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że we wtorek GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki. "W konsekwencji mamy już złożone decyzje środowiskowe dla drogi szybkiego ruchu S8 od Wrocławia do Ząbkowic, a do końca roku na pewno zostanie złożony taki wniosek na ostatni odcinek tej trasy idący w kierunku Kłodzka" - mówił szef KPRM.

Minister powiedział, że planowana trasa S8 Wrocław - Kłodzko to "arteria życia dla południa Dolnego Śląska".

"Mamy nadzieję, że w ciągu następnych kilkunastu miesięcy, po uzyskaniu stosownych decyzji środowiskowych i zakończeniu kolejnego etapu prac, zostanie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj" - mówił minister.