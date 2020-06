Dworczyk: w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów zostanie przekazanych 6 mld zł

W ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów zostanie przekazanych 6 mld zł; środki trafią do każdej gminy w Polsce i będą mogły być przeznaczane na najbardziej potrzebne przedsięwzięcia – mówił w środę w Wałbrzychu szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM oraz minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak wzięli w środę udział z spotkaniu z samorządowcami subregionu wałbrzyskiego.

Podczas konferencji prasowej Dworczyk mówił o tarczy antykryzysowej dla samorządów. Minister podkreślił, że w skali kraju pomoc dla samorządów w ramach tego narzędzia wyniesie łącznie 6 mld zł. Środki te mają trafić do każdej gminy w Polsce, a ich wysokość dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostanie wyliczona zgodnie z algorytmem w ministerstwie finansów - zapewnił szef KPRM.

"Jeśli chodzi o subregion wałbrzyski, to będzie to ponad 91 mln zł (…) gminy będą mogły przeznaczać środki na najbardziej potrzebne przedsięwzięcia - czy to projekt inwestycyjne, jak remont szkoły czy szpitala czy inne ważne z punktu widzenia gminy zadania" - mówił Dworczyk.

Minister podkreślił też wagę budowania relacji pomiędzy przedstawicielami rządu i samorządami. "Wtedy zrozumienie i współpraca, są łatwiejsze" - powiedział szef KPRM.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak poinformował, że podczas spotkania z samorządowcami z subregionu wałbrzyskiego rozmawiano o funduszach europejskich w nowej perspektywie finansowej.

"Do Polski trafi ponad 160 mld euro w nowej perspektywie finansowej, a Dolnym Śląsk będzie mógł skorzystać z wielu form wsparcia" - mówiła minister. W tym kontekście Jarosińska-Jedynak wymieniła m.in. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jak mówiła, Dolny Śląsk jest jednym z trzech województw, które będzie mogło skorzystać z tego funduszu. "Polska jest jednym z większych beneficjentów tego funduszu, bo 8 mld euro powinno trafić do naszego kraju w ramach sprawiedliwej transformacji" - mówiła.